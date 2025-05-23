Lixiang борется с «серостью»

У автомобилей Lixiang могут заблокировать все мультимедийные системы. Речь о машинах, которые ввозятся в Россию по «серым» схемам, в обход официального дистрибутора. Компания Sinomach Auto пригрозила дистанционно отключать цифровые системы популярных китайских гибридов. Меры по прекращению таких каналов поставок обсуждались на первой конференции бренда. На мероприятии дистрибутор вручил сертификаты официального дилерства. Пока соглашения подписаны с 30 российскими игроками рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В их число вошла компания Frank Auto. Как рассказала “Ъ FM” управляющий директор салона Ирина Франк, машины, ввезенные до прихода бренда в Россию официально, под ограничения не должны попасть: «Lixiang — бренд, который благодарен своим гостям, потребителям и собственникам. Там понимают, что люди, приобретая ранее автомобиль, ввезенный параллельным импортом, уже рисковали. Поэтому идет обсуждение по машинам, которые станут ввозиться, вероятно, с релиза автомобиля, выпущенного в Китае, это январь или февраль. Точной даты пока нет. Если вспоминать бренды Zeekr или Roox, которые также планировали блокировать, то мы подобных кейсов не видели. Здесь нужно только ждать. Автомобиль, который ввезен параллельным импортом, значительно дешевле. Официальная поставка будет дороже. Нужно понимать, что в таком случае также будет включена гарантия на машину — три года или пробег в 150 тыс. км и точно отсутствие риска блокировки».

Одобрение типа транспортного средства на автомобили Lixiang в России еще не получено. Документ ожидают только к октябрю 2025-го. Без этого дистрибутор не сможет завозить крупные партии гибридов. То, что есть сейчас в продаже у дилеров, это поставки параллельного импорта, которые пока идут через Белоруссию и будут оформляться на физических лиц без уплаты коммерческого утильсбора, утверждают собеседники “Ъ FM”. При этом вероятность, что у «серых» машин Lixiang будут удаленно блокировать мультимедийную систему, крайне мала, уверен глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Подщеколдин. По его словам, это непросто сделать технически, к тому же, дистрибутор рискует испортить свою репутацию:

«Скорее всего, это больше маркетинговая история: не покупайте больше у "серых" компаний. Потому что так или иначе есть обходные пути, как через дилера в Китае получить информационный доступ к автомобилям. Кстати, еще надо разобраться, надолго ли марка останется в России. Ведь китайцы , в отличие от европейских и других производителей, пока весьма непоследовательны. Сегодня один бренд тут работает, завтра может быть другой. Я думаю, что пугаться не стоит. История китайского экспорта насчитывает буквально несколько лет. На самом деле именно блокировать системы никто не будет. Главное — это небезопасно, ведь это может случиться во время езды, и тогда последуют массовые иски. Например, авто может затормозить где-нибудь на мосту, вызвав аварийную ситуацию. Кроме того, это все достаточно сложно».

Цены на официальные и «серые» автомобили Lixiang также будут отличаться. Например, стоимость кроссовера L6 у дилеров стартует от 5,6 млн руб., модель L9 — от 8,5 млн руб. Неофициальные продавцы сейчас готовы привезти эти же машины на 1 млн руб. дешевле.

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Юлия Савина