Премиальные авто застаиваются в салонах

В России упали продажи премиальных китайских автомобилей. В апреле спрос снизился на 39% год к году, подсчитали аналитики «Газпром автолизинг». В частности, было реализовано 7,1 тыс. машин высокой ценовой категории из КНР. При этом продажи всех авто на российском авторынке снизились на 26%. Дорогих иномарок западных брендов — BMW, Mercedes-Benz, Land Rover — в апреле приобрели лишь на 10% меньше, чем в апреле 2024-го.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Скорее всего, продажи премиальных китайских автомобилей просели из-за перенасыщенности рынка, считает соучредитель автоцентра «Долавто» Сергей Климов: «Все продавцы заметили, что апрель был хуже, чем обычно. Все-таки этот месяц для авторынка — некая годовая вершина, самые большие продажи, но в этом году ситуация отличалась. С чем это связано? Наверное, есть некая насыщаемость рынка. Мы заметили, что такой рост резкий произошел в конце прошлого года, дорогие машины повезли в Россию всевозможными путями: и через Казахстан, и через Киргизию, потом еще как-то. Но, по всей видимости, на сегодняшний момент рынок переполнен, скажем так.

Кроме того, продавцы пока очень неохотно снижают цены, наверное, продажи от этого замедлились. Скорее всего, здесь надо искать причину такой тенденции».

Наиболее популярные китайские авто премиум-класса в России — это седан Hongqi H9, внедорожник Tank 500 и кроссовер Exeed VX. Генеральный директор агентства Vector Market Research Дмитрий Чумаков не сомневается, что некоторое снижение интереса потребителей носит временный характер. По его мнению, вскоре продажи начнут расти: «Если брать сегмент премиальных автомобилей из КНР, то в связи с тем, что в этом году они будут уже полноценно представлены на российском рынке через дочерние компании китайских производителей и официальных дилеров, рынок будет расти. Дело в том, что покупатели моделей такого класса зачастую хотят не только купить продукт премиального качества и современных технологий, но и получать соответствующий сервис. А это возможно только в том случае, когда авто действительно поставляются в дочерние компании производителей, продаются официальными дилерами с полноценными гарантийными обязательствами, сервисными программами, включая, возможно, и их расширенные варианты, специальные сервисные предложения, помощь на дорогах и многое-многое другое.

Очень важно, конечно, и наличие запасных частей, комплектующих, технически грамотного персонала, обученного с учетом специфики этих современных автомобилей, и так далее. Поэтому локально отмечается некоторое снижение по различным причинам, но, если взять годовую перспективу, думаю, тренд будет меняться на положительный».

По данным таможни КНР, в апреле Россия перестала быть крупнейшим покупателем китайских легковых авто и переместилась по этому показателю на шестую позицию. Первое место среди импортеров заняла Бразилия.

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Андрей Загорский