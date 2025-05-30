Разрешение на отъезд

Покинуть место ДТП и не лишиться прав возможно. Верховный суд разрешил водителям отъехать от точки аварии, но только для обеспечения проезда других автомобилей и предотвращения заторов. Однако в этом случае надо будет доказать, что передвижение не несет умысла оставить место происшествия. Как не остаться без прав и выплат по страховке при аварии на оживленной дороге? Разбиралась Юлия Савина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Решение Верховного суда основано на разбирательстве вокруг ДТП на Ленинском проспекте, когда водитель отогнала машину на дублер после столкновения с другим авто. Она посчитала правильным освободить проезжую часть, однако сотрудники ГИБДД квалифицировали ее действия по второй части статьи 12.27 КоАП как оставление места ДТП. За это предусмотрено лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток. При этом по первой части этой же статьи «Невыполнение водителем обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием» наказание составляет 1 тыс. руб. Виновница ДТП сумела доказать, что умысла скрыться у нее не было и она остановилась за несколько метров от места столкновения. Верховный суд это учел и переквалифицировал нарушение. На борьбу за право оставить водительское удостоверение ушел ровно год.

Но постановление Верховного суда не всегда может стать основой для решений по схожим инцидентам, отметил автоюрист Илья Афанасьев: «Неким руководящим документом для нижестоящих инстанций акт Верховного суда, безусловно, является, ориентироваться на него будут. Но каждое дело индивидуально: куда человек отъехал, возможно, на участке дороги была длинная сплошная полоса, и невозможно было развернуться, чтобы убрать машину, либо расположение такое, как, например, на ЦКАД, где по бокам стоят отбойники, и куда деваться? Даже если уберешь авто, все равно будешь создавать опасность».

При незначительных ДТП, которые иногда даже сложно заметить на дорогах, а также при столкновениях во дворах жилых домов, где риск полностью заблокировать движение еще выше, все равно нужно остановиться и зафиксировать все обстоятельства аварии, подчеркивают эксперты. Чтобы снизить риск лишения прав, важно сообщить об этом в экстренные службы, напомнила автоюрист Наталия Лазаренко: «Каждый водитель в случае привлечения его к ответственности по второй части статьи 12.27 КоАП должен доказывать, что у него не было умысла покинуть место ДТП, чтобы не попасть в спорную ситуацию, не доходить до Верховного суда и не обжаловать постановление, даже если есть затор или препятствие выезду.

Можно позвонить в службу 112, оповестить ее об инциденте даже до приезда сотрудников ГИБДД, упомянуть, что мешаем выезду-проезду или это территория около дома. Обязательно нужно эту информацию сообщить».

Не сообщать об аварии в ГИБДД и быстро разъехаться можно только в случае оформления европротокола, в котором участники ДТП самостоятельно заполняют бланк, описывают дорожную ситуацию и перечисляют повреждения. Однако это актуально, только если ущерб не превысит лимит выплат по ОСАГО. Но даже при мелких авариях водители боятся заниматься оформлением документов, отъехав от места происшествия, говорит автоюрист Илья Афанасьев: «Все прекрасно знают, что если у инспектора будет возможность оформить оставление места ДТП, то он это сделает, несмотря на то, что на многих щитах в Москве, в том числе и на ТТК, и на МКАД написано: "Делайте фотографии и смещайтесь на обочину, не оставайтесь на месте ДТП, потому что это опасно. Это создает в дальнейшем пробку". К сожалению, приложения страховых компаний по оформлению ДТП используют очень редко: есть недоверие со стороны людей».

Самое строгое наказание ждет тех, кто оставил место ДТП и после этого употребил спиртные напитки или запрещенные вещества. Если факт этого будет установлен, то можно получить штраф в размере 45 тыс. руб. с лишением права управления автомобилем на срок до двух лет.

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Юлия Савина