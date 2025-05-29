Мигалки уйдут в отрыв

Минтранс намерен ужесточить требования к водителям, которые пересеклись на дороге со скорой помощью, пожарными, полицией и другим спецтранспортом с мигалками. Просто «уступить дорогу» таким машинам уже недостаточно — водители обязаны будут перестроиться в другой ряд или на обочину. Также спецтранспорт нельзя будет опережать на соседней полосе, как и двигаться в «непосредственной близости» с ним. Новые правила затрагивают ситуации, когда водители едут рядом с колонной автомобилей высших чиновников, сопровождаемых ГИБДД или ФСО. Поправки необходимы для безопасности объектов госохраны «в условиях проведения СВО и усиления террористических угроз», поясняет Минтранс. Опрошенные “Ъ” эксперты опасаются «лишней напряженности на дорогах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ПДД запретят другим участникам движения создавать помехи машинам с спецсигналами

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости ПДД запретят другим участникам движения создавать помехи машинам с спецсигналами

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Минтранс опубликовал 28 мая на regulation.gov.ru проект изменения пунктов ПДД, регулирующих действия участников движения, которые встретили на дороге спецтранспорт со спецсигналами. Среди прочего сейчас водители обязаны «уступить дорогу» автомобилям с включенными маячком синего цвета и звуковым сигналом. Это может быть и «гражданская» машина, перевозящая министра, сенатора, депутата или другое высокопоставленное лицо, которому по указу президента №635 положен автомобиль со спецсигналом. За отказ «уступить дорогу» предусмотрено наказание, описанное в ст. 12.17 КоАП,— от штрафа в размере 500 руб. до лишения прав на срок до трех месяцев.

Новые поправки разъясняют действия водителей. Им придется освободить полосу, перестроившись в соседний ряд, либо принять «все необходимые меры» для пропуска транспорта (очевидно, что речь идет о смещении на обочину, но в документе этого не сказано прямо). Минтранс уточняет, что существующий термин «уступить дорогу» формально не предполагает каких-либо действий со стороны автомобилиста. Иными словами, ожидается, что машина вообще не должна двигаться и совершать какие-либо маневры, пока не проедет другой участник движения или не пройдет пешеход. А для пропуска спецтранспорта водитель все-таки должен перестроиться, поэтому в правилах решено добавить объяснение, что конкретно нужно делать в ситуациях, когда приближается машина с мигалкой.

Аналогичный алгоритм действий — смещение в соседний ряд или на обочину — вводится для случаев, когда по дороге движется группа техники, среди которой есть машина сопровождения со спецсигналами.

Сейчас водители должны пропускать колонну, которую возглавляет автомобиль с цветографической схемой на борту и с включенными красным и синим маячками (чаще всего это машина ГИБДД). Теперь наличие «раскраски» будет необязательным. Это значит, что водитель обязан будет пропустить колонну, состоящую исключительно из «гражданских» машин, например нескольких представительских седанов или лимузинов.

Независимо от того, едет ли машина с мигалкой одна или в составе колонны, ее нельзя будет не только обгонять, но и опережать (то есть двигаться в попутном направлении в соседнем ряду с большей скоростью). Также будет запрещено двигаться в «непосредственной близости» (это расстояние в поправках не уточняется) к спецтранспорту по соседним полосам с его скоростью, а также создавать ему помехи и «препятствовать организованному движению».

Необходимость этих поправок Минтранс объясняет ростом числа случаев, когда водители мешают проезду транспорта со спецсигналами. По данным ведомства, ежегодно фиксируется 100 тыс. случаев непредоставления преимущества машинам с мигалками. Из них около 60% приходится на скорую помощь, 30% — на пожарные автомобили, 10% — на полицейские. В Москве и Московской области фиксируется около 30 тыс. таких случаев ежегодно, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области — более 15 тыс. Отметим, что у Верховного суда другая статистика: в 2022 году по ч. 2 ст. 12.17 КоАП наказали всего 599 человек, в 2023 году — 481, в 2024 году — 400 человек.

Отдельно Минтранс обращает внимание на проблемы, возникающие при проезде автомобилей с лицами, которым положена государственная охрана. Колонна такого транспорта может ехать в сопровождении как машины ГИБДД с цветографической схемой, так и автомобиля ФСО без нее (только с мигалками). Ведомство отмечает «значительный рост» числа случаев, когда водители отказываются пропускать такие автомобили, несмотря на включенные маячки. «В условиях проведения специальной военной операции, усиления террористических угроз, обусловленных активизацией деятельности радикальных структур и диверсионно-разведывательных групп, неправомерные действия участников движения приводят к возникновению причин и условий, порождающих угрозы безопасности объектов государственной охраны»,— пишет Минтранс в пояснительной записке к проекту.

Глава думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) считает, что поправки могут вызвать неоднозначную реакцию автомобилистов. «Одно дело, когда едет скорая, за отказ уступить ей дорогу надо ужесточать ответственность,— говорит депутат.— Другой вопрос, когда власти фактически добавляют привилегий чиновникам, которые ездят на "Аурусах" с мигалками. Это явно вызовет лишнюю напряженность на дорогах».

Иван Буранов