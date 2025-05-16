Федеральный бюджет штрафами полнится

Бюджет получит в восемь раз больше денег за дорожные штрафы. По прогнозам Минфина, вместо запланированных 6,4 млрд руб. поступления составят 52,8 млрд руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на законопроект о внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

До 2025 года штрафы полностью распределялись в региональные бюджеты и использовались на развитие дорожной инфраструктуры. После внесения изменений в Бюджетный кодекс 25% от каждого оплаченного взыскания направляется в федеральную казну, напомнил руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов: «С 1 января поменялось правило распределения тех средств, что уплачиваются автомобилистами. Если раньше 100% шло в региональные бюджеты, то сейчас это соотношение 25:75, где четверть идет в бюджет федеральный. Именно это изменение позволило Минфину делать соответствующие прогнозы.

Вообще в целом объем таких отчислений увеличится из-за того, что штрафы были повышены в начале 2025-го. Их размеры увеличились, скидка уменьшилась. Согласно статистике, количество нарушений вообще никак не изменилось, то есть оно представляет из себя очень устойчивую статистическую величину».

Сейчас минимальное взыскание, например, за превышение скорости составляет 750 руб., проезд на красный свет — 1,5 тыс. руб., а выезд на встречную полосу — 7,5 тыс. руб. Собираемость растет и за счет расширения сети камер фото- и видеофиксации нарушений. При этом водители обжалуют случаи некорректной работы системы только в случае получения самых «дорогих» постановлений, рассказал автоюрист Илья Афанасьев: «Автомобилисты обжалуют в основном либо несправедливые, либо крупные штрафы. И суды часто выносят решения не в пользу автовладельцев. Обжаловать взыскания в ГАИ в принципе бесполезно. А для того чтобы сделать это в суде, нужно не просто заполнить какую-то форму на "Госуслугах", но и составить мотивированную жалобу, все это сформировать, сгруппировать, надлежащим образом подать и тратить время на заседания. Многие просто не хотят этим заниматься после попытки обжалования постановления в ГАИ.

Также низкая статистика связана и с тем, что услуги юристов дороже, чем сам штраф. Даже если дело выигрывается, то эти траты не возмещаются. Поэтому водители стараются обжаловать взыскания по тем нарушениям, которые предусматривают либо высокий штраф, либо лишение права управления транспортным средством. При этом наказания за непристегнутый ремень, вызванные ошибкой считывания камерой из-за темной одежды либо из-за другого цвета ремня безопасности (они бывают белыми и, соответственно, не видны на светлых вещах), довольно часто обжалуются, что приводит к адекватному результату».

По данным Госавтоинспекции, общая сумма штрафов за нарушения правил дорожного движения в 2024 году превысила 176 млрд руб. Всего было вынесено более 255 млн постановлений. Большая часть из них оформлена с помощью камер.

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Юлия Савина