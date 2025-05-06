Камеры просят пристегнуться

Дорожные камеры в Москве стали реже фиксировать нарушения, связанные с выездом на выделенные полосы, отсутствием ремней безопасности и выключенными фарами. Таковы данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. Выездов на обочину и нарушений правил пользования телефоном, наоборот, фиксируется больше, чем раньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

ЦОДД Москвы по запросу “Ъ” предоставил данные о результатах работы столичной системы фиксации нарушений ПДД за четыре месяца 2025 года. Камеры зафиксировали более 10,1 млн нарушений — это примерно столько же, сколько за аналогичный период 2024 года (прирост 1%). По отдельным составам число фиксируемых нарушений сокращается. В частности, стало меньше выездов на выделенную полосу, непристегнутых ремней безопасности, а также нарушений, связанных с ездой без ближнего света фар или дневными ходовыми огнями (см. инфографику). Динамику в ЦОДД объясняют «дисциплинирующим» эффектом от камер. Одновременно с этим выросло количество проездов по обочине, нарушений правил пользования телефоном за рулем, превышений скорости на 60–80 км/ч, а также случаев, когда ремни безопасности не были пристегнуты у пассажиров.

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В Москве действует 3,8 тыс. дорожных камер, способных распознавать 65 видов нарушений. Материалы c комплексов передаются ГИБДД для оформления штрафных постановлений, которые направляются по почте автовладельцам.

«Рост числа нарушений не всегда повод для беспокойства,— заверили “Ъ” в ЦОДД.— Центр регулярно перевешивает комплексы фотовидеофиксации в места, где они нужнее. Рост среднего числа нарушений в таком случае — это доказательство, что точка для наблюдения была выбрана верно». Использование телефона за рулем и непристегнутые ремни безопасности у пассажиров, напоминают в ЦОДД, это сравнительно новые составы. «Мы совершенствуем распознавание таких нарушений, увеличивая число комплексов, которые их администрируют»,— говорят в центре. Когда камеры начинают фиксировать новый состав, всегда наблюдается резкий рост выявленных нарушений, говорит глава экспертного центра Probok.net Александр Шумский. «Если предположить, что сегодня начнут по камерам штрафовать за невключенный указатель поворота, то рост числа нарушений будет измеряться, наверное, тысячами процентов»,— говорит эксперт.

Наибольшее число нарушений ПДД столичные власти фиксируют на Киевском шоссе по направлению в центр (на участке за 1,5 км до МКАД). «На многополосном шоссе, которое связывает аэропорт Внуково с центром города, нередко превышают скорость»,— рассказали “Ъ” в ЦОДД. Центр также видит много нарушений на участке рядом с ТРЦ «Гагаринский», где Третье транспортное кольцо пересекается с улицей Вавилова, «в этой точке большие пешеходные потоки, поэтому комплекс помогает предотвращать наезды на пешеходов».

Руководитель рабочей группы «Народного фронта» по защите прав автомобилистов Петр Шкуматов обращает внимание на прирост числа случаев, когда таксисты выезжают на выделенные полосы под «кирпич» (данный тренд отмечает и ЦОДД в ответе на запрос “Ъ”).

Напомним, ПДД разрешают таксистам выезжать на выделенки, но столичные власти устанавливают знак «кирпич» над отдельными полосами, чтобы проезд был разрешен только автобусам и электробусам. В сфере такси сегодня наблюдается высокая текучка кадров, новые водители не сразу понимают «особенность» столичных выделенных полос и попадают на штрафы, объясняет Петр Шкуматов.

Эксперт по дорожным камерам Григорий Шухман считает «естественным» процесс сокращения числа нарушений в результате усиления контроля и повышения штрафов. Напомним, что с 1 января 2025 года вступили в силу поправки к КоАП, увеличившие размер штрафных санкций по ряду «водительских» составов в полтора раза. Рост числа нарушений, связанных с превышением скорости, возможно, связан с введением новых скоростных режимов на улицах, предполагает господин Шухман.

«Любой автоматический контроль должен иметь границы,— отмечает Александр Шумский.— Мы понимаем, что благодаря комплексам водители лучше соблюдают правила, но в какой-то момент камер становится так много, что автомобилисты начинают находиться в постоянном стрессе, боясь постоянно получить штраф. И из-за этого состояния рискуют попасть в ДТП». В конце 2022 года вице-мэр Максим Ликсутов в интервью “Ъ” заявил, что городу для контроля движения достаточно 3,8 тыс. комплексов, больше парк камер расширяться не будет.

Иван Буранов