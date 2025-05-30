Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что поставки оружия, новые санкции и прочие меры не изменят военного поражения Украины. Об этом он сообщил на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.

«Выбор сейчас за Украиной: мир по итогам переговоров или неминуемое поражение на поле боя с иными условиями окончания конфликта»,— говорится в заявлении.

Глава МИД России Сергей Лавров объявил о предложении России провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня. Он сообщил, что глава российской делегации Владимир Мединский передаст украинской стороне меморандум, охватывающий все аспекты устранения причин конфликта.

Первые за три года прямые переговоры РФ и Украины прошли в Стамбуле 16 мая. Стороны договорились подготовить меморандум с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить контакт.

Подробнее о первом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».