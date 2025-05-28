Лавров: Россия предлагает Украине провести второй раунд 2 июня в Стамбуле

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что российская сторона предлагает Украине встретиться 2 июня в Стамбуле для обмена меморандумами. По его словам, Россия уже разработала меморандум с условиями прекращения огня. В Москве рассчитывают, что все поддержат проведение нового раунда в указанную дату на турецкой площадке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Российская сторона, как и договаривались, оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает нашу позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса. Наша делегация во главе с Владимиром Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня»,— говорится в заявлении министра иностранных дел, опубликованном на сайте МИД.

Возглавлявший российскую делегацию на переговорах в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский ранее сообщил, что предложил главе украинской делегации Рустему Умерову дату и место встречи для обмена меморандумами.

По итогам первых за три года прямых переговоров, которые прошли в Стамбуле 16 мая, Россия и Украина договорились подготовить меморандум с условиями урегулирования конфликта, а затем продолжить контакты. Представитель российского МИДа Мария Захарова уточнила, что Москва и Киев условились напрямую обменяться документами и обсудить их на следующем раунде переговоров.

Подробнее о первом раунде переговоров России и Украины — в материале «Ъ» «Россия и Украина перешли от дел к слову».

Анастасия Домбицкая