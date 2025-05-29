Оценка регулирования расширяет смету

Механизм оценки регулирующего воздействия (ОРВ) защищает бизнес и регионы от введения избыточных требований в среднем на 100 млрд руб. ежегодно, заявил на форуме «15 лет ОРВ в России: слово бизнесу» глава Минэкономики Максим Решетников. Инструмент при этом совершенствуется — к примеру, новая методика оценки издержек бизнеса от госрегулирования позволила учитывать ранее не попадавшие в фокус виды затрат компаний, нарастив годовую экономию почти вчетверо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Об итогах работы механизма оценки регулирующего воздействия, а также о необходимости его дальнейшего совершенствования говорили в четверг участники форума «15 лет ОРВ в России: слово бизнесу». Как рассказал глава Минэкономики Максим Решетников, с 2010 года было подготовлено 15 тыс. заключений на проекты нормативных правовых актов, 30% из которых носили отрицательный характер.

Проведение ОРВ защищает бизнес и регионы от издержек (от введения избыточных требований) примерно на сумму 100 млрд руб. ежегодно, отметил Максим Решетников.

«Это в среднем за 15 лет»,— позднее уточнили “Ъ” в ведомстве.

Институт ОРВ постоянно развивается. Среди примеров министр назвал запуск в 2013 году федерального портала проектов нормативных правовых актов (regulation.gov.ru), активное включение разработчиков НПА в процедуру оценки, распространение механизма на региональное и муниципальное регулирование.

Важным шагом стало принятие новой методики оценки затрат бизнеса при введении нового регулирования (она заработала с 1 февраля 2024 года). «Работа с ней дает возможность обсуждать, сколько стоит регуляторная идея, и, более того, понять состав этих издержек»,— пояснил Максим Решетников. Разработчик оценивает различные виды издержек сразу на шесть лет и согласует их с рабочими группами от бизнеса при правкомиссии по административной реформе (см. “Ъ” от 13 апреля и 21 ноября 2023 года).

Методика расчета издержек позволила оценивать новые, ранее не рассчитываемые виды издержек — это потери от простоя, недополученная прибыль, альтернативные издержки, пояснили “Ъ” в Минэкономики. Соответственно, выросли и совокупные оценки: в 2024 году экономия компаний составила почти 380 млрд руб., добавил министр.

Благодаря внедрению механизма ОРВ удалось снизить административную и финансовую нагрузку на бизнес, отметил глава РСПП Александр Шохин.

«Действительно, за 15 лет мы прошли большой совместный путь, и аппарат правительства, и Минэкономики здесь играли определяющую роль»,— отметил он. Вместе с тем этот институт нуждается в совершенствовании, признают в РСПП (см. “Ъ” от 26 февраля).

Одна из проблем, которая продолжает беспокоить бизнес,— «дыра» в периметре ОРВ в виде поправок к законопроектам непосредственно перед их внесением на рассмотрение во втором чтении в Госдуме, что ограничивает возможность бизнеса в обсуждении документов. «Нам очень обидно смотреть на то, когда ты приложил очень много сил, а во втором чтении документ не узнаешь…» — сказал вице-президент Торгово-промышленной палаты Владимир Падалко. Ключевые решения принимаются, к сожалению, зачастую вне процедуры ОРВ, посетовал и директор по стратегическому развитию ООО РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) Алексей Минаев.

Венера Петрова