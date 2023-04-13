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Коммерсантъ FM
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Каков ущерб, такова и оценка

Минэкономики предложило оценивать проекты регуляторных документов по затратам бизнеса

Белый дом продолжает донастраивать механизм оценки регулирующего развития (ОРВ) — в правительстве предлагают ввести финансовый критерий для оценки проектов нормативных актов, содержащих обязательные требования. Параметром оценки станут затраты бизнеса на соблюдение соответствующих норм в течение шести лет с предполагаемой даты вступления в силу документов. При этом отнесение разработчиком проекта к низкой степени регулирующего воздействия потребует согласования с профильной рабочей группой «регуляторной гильотины» — чтобы не допустить «занижения» важности таких документов чиновниками.

Как поясняет статс-секретарь, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев, финансовая оценка потенциальных потерь бизнеса позволит властям обратить внимание на по-настоящему вредные для деловой среды документы

Как поясняет статс-секретарь, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев, финансовая оценка потенциальных потерь бизнеса позволит властям обратить внимание на по-настоящему вредные для деловой среды документы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Как поясняет статс-секретарь, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев, финансовая оценка потенциальных потерь бизнеса позволит властям обратить внимание на по-настоящему вредные для деловой среды документы

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минэкономики опубликовало на regulation.gov.ru проект постановления правительства, предполагающий новые изменения в процедуру ОРВ. Документ разработан по поручению вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко. Минэкономики предлагает де-факто ввести финансовый критерий для определения степени регулирующего воздействия проектов актов, содержащих обязательные требования. Высокая степень предусмотрена для проектов, содержащих нормы, на соблюдение которых в течение шести лет с момента предполагаемой даты вступления в силу документа затраты бизнеса составят более 3 млрд руб., средняя и высокая степени — для проектов от 0,3 до 3 млрд руб. и менее 300 млн руб. соответственно.

Предложение связать степень регулирующего воздействия акта и затраты на исполнение обязательных требований в течение указанного периода основывается на международном опыте, говорится в пояснительной записке к документу. В ней также отмечается, что пороги рассчитаны исходя из их отношения к объему ВВП с учетом аналогичной зарубежной практики.

Для проектов с низкой степенью регулирующего воздействия предлагается ввести специальную процедуру, что, вероятно, должно повысить объективность и качество расчетов, проведенных разработчиком. Так, соответствующие оценки должны быть рассмотрены профильной рабочей группой при подкомиссии правкомиссии по административной реформе (эти группы, напомним, проводили «ревизию» всего корпуса регулирования для «регуляторной гильотины»), а затем — самим Минэкономики. Согласование с рабочей группой должно стать гарантией соблюдения новых критериев оценки степени регулирующего воздействия проектов актов, полагает вице-президент РСПП Александр Варварин.

Отметим, что проект постановления предусматривает особый порядок вступления в силу указанных финансовых критериев — с 1 февраля 2024 года, что обусловлено необходимостью подготовки ФОИВ к новым требованиям.

Введение финансовых критериев должно упростить их «сортировку» для оценки — и позволит уделить особое внимание актам с наибольшим воздействием на бизнес, а в будущем — и сформировать базу данных издержек, отмечает статс-секретарь, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев. По данным ведомства, в 2022 году ОРВ прошел 1151 проект акта, по результатам анализа в 345 из них выявлены избыточные требования к предпринимателям. Общая сумма обнаруженных потенциальных издержек бизнеса составила 500 млрд руб.

Сама процедура ОРВ была запущена еще в 2010 году в рамках реформ, нацеленных на снижение административного давления на бизнес. Проведение такой оценки было обязательно для проектов актов в области госконтроля, установления обязательных требований к продукции, безопасности процессов производства и оценки соответствия. Представители бизнеса настаивали на расширении перечня за счет проектов актов, связанных с налоговой политикой, и гражданского законодательства. С 1 июля 2013 года ОРВ стала почти всеобщей — ведомства стали обязаны самостоятельно проводить ОРВ и публичное обсуждение не только проектов своих документов, но и самой необходимости их разработки. Минэкономики же занялось контролем качества и соблюдения процедуры.

Эксперты же критиковали процедуру ОРВ за часто формальный подход к оценке (см. “Ъ” от 28 сентября 2021 года): аналитики госуправления отмечали, что, если верить разработчикам, то в 99% случаев новое регулирование не грозит новыми расходами государству и бизнесу, хотя на деле 70% проектов исходно предполагают рост бизнес-издержек. Формализм в подходе к ОРВ тогда объясняли ее неспособностью блокировать принятие способного дорого обойтись компаниям акта правительством (или законопроекта — Госдумой), однако аналитики указывали на то, что такое отношение ставит под сомнение успех контрольно-надзорной реформы и работы доказательного госрегулирования.

Впоследствии, отметим, «лазейки» для проектов, не прошедших ОРВ, Белый дом последовательно закрывал — в частности, запретив Минюсту регистрировать акты министерств без снятия разногласий по ОРВ (см. “Ъ” от 12 сентября 2022 года). Этот запрет был частью двухэтапной схемы по превращению ОРВ в механизм, полностью блокирующий неприемлемые для субъектов экономики нормативно-правовые акты. До этого в регламент правкомиссии по административной реформе еще осенью 2021 года были введены нормы, которые останавливали принятие законопроектов и проектов постановлений правительства с отрицательной ОРВ.

Венера Петрова, Олег Сапожков

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