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Коммерсантъ FM
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Ущерб согласно прейскуранту

Минэкономики актуализировало оценку издержек бизнеса от госрегулирования

Белый дом продолжает донастраивать механизм оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Так, Минэкономики актуализировало методику оценки стандартных издержек бизнеса, возникающих в связи с исполнением требований регулирования. Впервые в документе закрепляется порядок расчета издержек от простоя и не полученной в связи с ним прибыли. Кроме того, предполагается упростить проведение оценки за счет применения справочников с готовыми «историческими» данными о потерях компаний от действий чиновников. Эксперты положительно относятся к инициативе ведомства — она в том числе поможет усилить переговорные позиции бизнеса в диалоге с госорганами.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минэкономики продолжает разработку документов для перестройки механизма ОРВ. В конце мая текущего года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства о введении финансового критерия для определения степени регулирующего воздействия проектов актов, содержащих обязательные требования (см. “Ъ” от 13 апреля). В октябре Минюст зарегистрировал приказ Минэкономики об утверждении методики ОРВ, состава и содержания сведений сводного отчета для проектов актов со средней и низкой степенью регулирующего воздействия, а также саму форму такого отчета (см. “Ъ” от 9 июня). Теперь министерство подготовило и разместило на regulation.gov.ru проект приказа с обновленной методикой оценки стандартных издержек компаний, вызванных исполнением требований регулирования,— действующая была утверждена еще в сентябре 2015 года.

В частности, обновлена классификация издержек и формулы для расчета, упрощен и сам процесс оценки — за счет применения справочников с готовыми данными. Для адаптации ведомств к новым требованиям предусмотрен особый порядок вступления в силу проекта приказа — с 1 февраля 2024 года. Сами издержки разделены на несколько типов — информационные, содержательные, потери из-за простоя и недополученная в связи с этим прибыль, и альтернативные. Впервые документ закрепляет порядок расчета издержек простоя и неполученной прибыли и процедуру оценки альтернативных издержек (объем прибыли, который организация получила бы, если бы требование не было установлено). Пока предполагается, что выбор способа расчета останется за разработчиком — упрощенные процедуры и справочники с готовыми данными будут одним из вариантов. Справочник стандартных величин (основан на данных за разные периоды 2023 года) содержат несколько сегментов данных — в том числе, стандартные затраты рабочего времени на выполнение типовых операций, стоимость часа работы персонала в разрезе видов деятельности, нормативный срок службы отдельных видов оборудования и т.п. Предполагается, что справочник типовых оценок может применяться при расчете издержек соблюдения обязательных требований, если такие или схожие требования ранее вводились в других сферах регулирования. Справочники будут актуализироваться Минэкономики не реже раза в год.

По словам доцента Департамента политики и управления НИУ ВШЭ Даниила Цыганкова, без обновления методики не смогли бы с 1 февраля 2024 года заработать ни возможность оценки затрат бизнеса в регуляторных проектах, ни количественный фильтр для установления степеней регулирующего воздействия, ни новые правила ОРВ. «Пусть методика и доработана для использования ведомствами, но бизнес-ассоциации, которые будут использовать этот методический подход для своих расчетов, смогут усилить свои переговорные позиции в диалоге с госорганами»,— добавляет он.

«Методика является логичным продолжением совершенствования механизмов, которые уже были запущены в рамках реформы контрольно-надзорной деятельности. Существенные результаты данной реформы, тем не менее, требуют логичного продолжения ее донастройки»,— говорит руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева. По ее словам, теперь к оценке нагрузки на бизнес подойдут еще более комплексно и обоснованно с точки зрения затрат на избыточные формальные процедуры.

Отметим, что до сих пор ведомства зачастую отказывались описывать возможный ущерб от регулирования, ссылаясь на отсутствие данных для этого,— и введение справочников усложнит такое уклонение по мере нарастания у правительства обратной связи от отраслей экономики за счет цифровизации госуправления.

Венера Петрова

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