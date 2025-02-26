Бизнес просит поработать над оценкой

Действующий механизм оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных актов нуждается в совершенствовании — такие рекомендации изложены в проекте резолюции профильного форума Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), прошедшего во вторник в рамках Недели российского бизнеса. «Пробелы» в механизме оценки, например возможность внесения правительством поправок в законопроекты ко второму чтению в Госдуме, минуя процедуру ОРВ, препятствуют предсказуемости регуляторной политики. Кроме того, такие лазейки снижают интерес предпринимателей к механизму, введенному для участия бизнеса в экспертизе инициатив чиновников до их реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

После трехлетнего перерыва в РСПП возобновил работу комитет по регуляторной политике, что обусловлено важностью вопросов адаптации бизнеса к меняющемуся госрегулированию и снижения регуляторных издержек. Первое заседание реанимированного комитета прошло 25 февраля в ходе профильного форума «ОРВ и другие инструменты взаимодействия бизнеса и власти» РСПП. Открывая мероприятие, глава союза Александр Шохин отметил, что механизм оценки регулирующего воздействия работает, но потенциал для его совершенствования есть и этот процесс важен для обеспечения предсказуемости регуляторного поля.

Процедура ОРВ была запущена еще в 2010 году в рамках реформ, нацеленных на снижение административного давления на бизнес. Оценка стала обязательной для проектов актов в области госконтроля, обязательных требований к продукции, безопасности производства и оценки соответствия. Бизнес настаивал на расширении перечня за счет проектов актов, связанных с налоговой политикой, и гражданского законодательства, и с 1 июля 2013 года ОРВ стала почти всеобщей: ведомства стали обязаны самостоятельно проводить ОРВ и публичное обсуждение не только проектов своих документов, но и самой необходимости их разработки. Минэкономики же занялось контролем качества и соблюдения процедуры.

Предприниматели, однако, настаивают на необходимости ОРВ и для проектов налоговых инициатив. Кроме того, в РСПП добиваются введения требования размещать на проектах НПА с обязательными требованиями гриф «для служебного пользования» только по решению профильных вице-премьеров (нередко ведомства делают это без достаточных оснований) и требуют наделить правкомиссию по админреформе (ее возглавляет вице-премьер, глава аппарата Белого дома Дмитрий Григоренко) исключительным правом снимать разногласия по результатам ОРВ в Белом доме, а также согласовывать с ней правительственные поправки ко второму чтению законопроектов (сейчас они минуют ОРВ) во избежание существенного их искажения.

Де-факто бизнес хочет снизить избыточные требования к закрытости работы над документами и «залатать имеющиеся дыры» в работе механизма. «Был ручеек, а сейчас это полноводная река»,— говорит первый вице-президент «Опоры России» Марина Блудян о «лазейке», позволяющей правительству вносить поправки ко второму чтению — этот механизм в такой степени освоен, что можно говорить, что на сегодняшний день интерес к ОРВ вообще уже начинает снижаться. «Что бы вы ни делали, как бы ни старались, все гаснет в процессе работы над вторым и третьим чтениями»,— замечает эксперт.

В Минэкономики отмечают, что в 2023–2024 годах произошла масштабная реформа механизма ОРВ — одним из главных нововведений стало применение финансового критерия для оценки проектов нормативных актов, содержащих обязательные требования (см. “Ъ” от 13 апреля 2023 года). «Прежде чем принимать решения о необходимости и содержании каких-либо изменений… считаем целесообразным в том числе совместно с коллегами из РСПП проанализировать практику применения действующих, ранее принятых изменений»,— заявили в ведомстве. В свою очередь, в аппарате Дмитрия Григоренко отметили, что нивелирование ситуаций, когда ко второму чтению в Госдуме может быть искажена концепция законопроекта, достигается посредством существующих регуляторных процедур: рассмотрением Минэкономики поправок к законопроектам, в отношении которых ранее проводилась ОРВ. Ведомство рассматривает поправки к законопроектам в том числе в контексте раннее согласованной подкомиссией редакции законопроекта, заявили там. В аппарате вице-премьера добавили, что приветствуют предложения общественных объединений о совершенствовании существующей нормативной базы и готовы к обсуждению.

Венера Петрова