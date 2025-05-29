Роскошь полным ходом

Состав категории доступных в РФ «роскошных» автомобилей, если судить по машинам, подпадающим под соответствующий налог, с 2014 года радикально изменился. К таким маркам, как Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce и Bugatti, добавилось 13 брендов, включая китайские Hongqi, Lixiang, Zeekr, а общее число моделей достигло 555 штук. Лидерство в люксовом сегменте — стабильно за известными западными марками с историей, тогда как китайские бренды с сопоставимой ценой относят к премиальным. Продажи машин класса люкс в целом стабильны: при общем падении рынка негативные экономические факторы влияют на них не столь сильно, а укрепление рубля подстегивает спрос. По итогам года вероятен рост реализации люксовых автомобилей, хотя премиум, скорее всего, уйдет в сильный минус, прогнозируют дилеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Продажи новых люксовых автомобилей в России в апреле — вопреки кризису в других сегментах рынка легковых машин — выросли на 15% год к году, до 78 штук, подсчитали в «Автостате». Результаты четырех месяцев, по данным агентства, на 0,5%, или на одну машину, уступают аналогичному периоду прошлого года, и составляют 193 штуки. Всплеск спроса в апреле, вероятно, связан с укреплением рубля, рассуждает гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Импорт становится дешевле, и покупка, как следствие, выгоднее, соглашаются собеседники “Ъ”.

В целом, по мнению директора направления «Авилон Премиум» АГ «Авилон» Николая Баскакова, рынок машин класса люкс в стране довольно стабилен. Коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин объясняет это устойчивостью целевой аудитории, которая обладает высокой платежеспособностью и менее подвержена влиянию экономических потрясений. «Они готовы приобретать автомобили даже в условиях роста цен и экономических колебаний»,— говорит топ-менеджер.

Лидером на рынке люксовых машин в апреле, по данным «Автостата», стал бренд Bentley, продажи которого выросли на 22,7%, до 27 штук. На втором месте — Rolls-Royce с результатом 26 штук, что на 62,5% лучше показателей прошлого года. Топ-3 замыкает Lamborghini, снизивший реализацию на 45,5%, до 12 штук. Следом идут Ferrari и Aston Martin, продажи которых выросли в 4,5 раза, до 9 штук, и 1,5 раза, до 3 штук. Самые популярные модели в апреле — Rolls-Royce Cullinan, Bentley Bentayga, Bentley Continental GT, Lamborghini Urus и Rolls-Royce Spectre. На рынке также присутствует российский бренд класса люкс Aurus, однако продажи машин марки, по данным “Ъ”, официально не раскрываются.

Чаще всего покупки совершаются в Московском регионе, уточняет господин Целиков. Также участники рынка отмечают, что нередко люксовые автомобили оформляются в лизинг компаниями для гендиректоров.

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То ли люкс, то ли не люкс

Грань между люксом и верхней планкой премиума на авторынке размыта, четких критериев разделения нет, отмечают опрошенные “Ъ” участники отрасли. Но кроме высокой цены — что присуще обоим сегментам — люксовые машины отличает история бренда и высокая репутация. «Здесь нет никаких рамок. Но все, например, считают, что Rolls-Royce — люкс. Потому что это складывалось годами, десятилетиями, а с некоторыми автомобилями и больше столетия»,— считает главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков. Господин Целиков соглашается, что единых правил деления на люкс и премиум нет, однако «Автостат» при анализе данных опирается на мнения европейских аналитиков относительно сегментации брендов и планку цен.

Средняя стоимость автомобиля класса люкс, согласно опросу “Ъ” среди дилеров, составляет 30–45 млн руб.

При этом на российском рынке присутствуют бренды, которые относятся к премиальным, но внутри их линейки есть модели либо граничащие, либо заходящие на территорию люксового сегмента, отмечает директор департамента новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов. «Например, бренд Jaguar Land Rover. Модель Range Rover Autobiography SVO стоит более 40 млн руб. Это уже практически цена Bentley Bentayga»,— уточняет топ-менеджер.

Отличия люксового сегмента от премиума, по мнению Евгения Житнухина,— эксклюзивность, использование материалов высшего качества, ручной труд и уникальные дизайнерские решения, что делает автомобили, по сути, «произведениями искусства». Но, подтверждает он, учитывая инфляцию и изменения на авторынке, различия между этими категориями становятся менее очевидными. По словам господина Житнухина, некоторые производители премиум-класса начали предлагать модели с элементами роскоши, стремясь привлечь клиентов из более высокого сегмента.

Еще одно отличие автомобилей класса люкс — ограниченное предложение, добавляют собеседники “Ъ”. Такие машины, поясняет господин Иванов, не могут продаваться в количестве 5 тыс. штук в месяц. «Может, есть такие рынки, например в Китае или США, но это исключение из правил»,— добавляет он.

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Критерий роскошности

Один из официальных критериев респектабельного автомобиля в России — попадание в список моделей, облагаемых так называемым налогом на роскошь. Такой налог вычисляется по определенной формуле: стандартная транспортная пошлина умножается на коэффициент, зависящий от стоимости и возраста автомобиля. Перечень машин, подпадающих под повышенный налог, ежегодно актуализируется Минпромторгом. В него включены как люксовые, так и премиальные марки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Hongqi E-HS9 Фото: Hongqi LiXiang L9 Li L9 Max Фото: Lixiang Aito Seres M9 Фото: Seres Презентационный автомобиль китайского производства Tank 700 Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Voyah Dream pHEV Long Range Фото: Voyah Следующая фотография 1 / 5 Hongqi E-HS9 Фото: Hongqi LiXiang L9 Li L9 Max Фото: Lixiang Aito Seres M9 Фото: Seres Презентационный автомобиль китайского производства Tank 700 Фото: Коммерсантъ / Марина Мамонтова Voyah Dream pHEV Long Range Фото: Voyah

В 2014 году, когда мера вступила в силу, «роскошными» в России считались автомобили стоимостью от 3 млн руб. Тогда в перечне числилось всего 187 моделей автомобильных брендов Audi, BMW, Cadillac, Hyundai, Infiniti, Jaguar, Jeep, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Toyota, Volkswagen, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini, Rolls-Royce и Bugatti.

В 2022 году — после принятия поправок к Налоговому кодексу — минимальная цена «роскошных» машин увеличилась до 10 млн руб. Такая планка действует и сейчас. Согласно списку Минпромторга, в 2025 году «роскошными» считаются 555 моделей — в три раза больше, чем в первоначальном списке. А количество брендов, представленных в перечне, с 2014 года выросло на 13 штук: в нем появились Chevrolet, Genesis, Aurus и китайские Aito, HiPhi, Hongqi, Lixiang, Seres, Tank, Voyah, Zeekr, BYD, M-Hero.

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Китайский путь

Несмотря на экспансию китайских автомобилей в России, до сегмента класса люкс бренды из КНР не добрались, и предпосылок к тому, что в перспективе доберутся, пока нет, считают опрошенные “Ъ” участники отрасли. Впрочем, китайские производители сами не торопятся позиционировать себя как люкс, определяя в премиум. По мнению собеседников “Ъ”, скепсис по поводу китайских машин у россиян в этом сегменте в целом преодолен: это хорошая альтернатива (особенно верхняя планка премиум-сегмента) для тех, кто не хочет сильно переплачивать за поставки европейских машин.

По данным «Автостата», представители КНР в январе—апреле заняли лидирующие позиции на рынке новых премиальных машин, демонстрирующего в целом резкую негативную динамику (минус 45,6% год к году). Первое место у марки Exeed, продажи которой сократились на 51,6% год к году, до 7,39 тыс. штук. На втором месте — Tank, сокративший реализацию на 33,9%, до 5,76 тыс. штук. Топ-3 замыкает Lixiang: падение продаж на 67,7%, до 3,32 тыс. штук. Следом идут BMW и Mercedes-Benz (минус 26,6%, до 3,17 тыс. штук, и минус 21,5%, до 2,02 тыс. штук, соответственно). Самые продаваемые модели за первые четыре месяца этого года — Exeed LX, Tank 300, Tank 500, Exeed RX и Lixiang L7.

Параллельный маршрут

Зарубежные автопроизводители люксовых брендов официально прекратили поставки в Россию в 2022 году, однако машины продолжают поставляться в страну по параллельному импорту, напоминают опрошенные “Ъ” дилеры и эксперты. В частности, ввозятся через Белоруссию и Киргизию, уточняет господин Целиков.

Чаще всего в Россию в январе—апреле импортировали люксовые машины Rolls-Royce, следует из данных «Автостата».

Поставки бренда выросли год к году на 11,9%, до 94 штук. На втором месте — автомобили Bentley, импорт которых снизился на 8%, до 69 штук. На третьем — марка Lamborghini, сократившая поставки на 43,2%, до 42 штук. Замыкают топ-5 Ferrari и Aston Martin с ростом на 30%, до 39 штук, и в два раза, до 12 штук. Чаще всего, отмечают собеседники “Ъ”, люксовые автомобили поставляются «под заказ», в свободной продаже их ограниченное количество.

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О возвращении люксовых марок в Россию речь пока не идет, однако, по мнению господина Иванова, им это будет сделать проще всего. «Вся товарно-проводниковая цепь — это небольшие автомобильные бутики. Это не полноценные дилерские центры, открытие которых требует гораздо больших приготовлений, усилий и времени»,— считает топ-менеджер. А по мнению Евгения Житнухина, возвращение иностранных люксовых брендов все же потребует серьезных логистических усилий и восстановления доверия среди потребителей.

Рынок набирает скорость

Большинство участников рынка и экспертов оценивают перспективы рынка автомобилей класса люкс позитивно, как минимум продажи останутся на уровне прошлого года. Согласно «Автостату», в 2024 году было продано 568 таких машин. «Рост продаж люксовых автомобилей во втором квартале определенно продолжится, и ключевой фактор — летний сезон, когда активно покупают люксовые спортивные модели»,— прогнозирует Николай Баскаков. Положительной динамики в сегменте также ожидает господин Житнухин. Противоположная ситуация, рассказали “Ъ” дилеры, вероятна в премиуме. «Мы точно понимаем, что рынок премиальных автомобилей сильно упадет. Мой прогноз — как минимум на 50% по итогам 2025 года»,— полагает Николай Иванов.

Наталия Мирошниченко