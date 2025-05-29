Об отличиях в восприятии премиальных и люксовых автомобилей и трендах сегмента “Ъ” рассказал директор дивизиона люкс ГК «Автодом» Сергей Мордовин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор дивизиона люкс ГК «Автодом» Сергей Мордовин

Фото: пресс-служба ГК«Автодом» Директор дивизиона люкс ГК «Автодом» Сергей Мордовин

Фото: пресс-служба ГК«Автодом»

— Чем отличаются люксовые автомобили от премиальных? Учитывая инфляцию и трансформацию авторынка, есть ли ощущение, что границы все более стираются?

— Определение «премиальный» говорит о качестве товара. Высокая надежность, использование премиальных материалов, качественное исполнение. Это товар наилучшего качества и потребительских свойств в линейке производителя. Когда мы говорим о товаре из люксового сегмента, это прежде всего бренд, история, исключительность, это всегда ограниченное количество экземпляров.

Человек, покупая товар класса люкс, выбирает далеко не качество, даже премиальное. Человек приобретает принадлежность к ограниченной группе людей, обладающих этим товаром. Это статус, это ценность владения эксклюзивным товаром, это понты, в конце концов. В автомобилях человек, выбирая Bugatti, Koenigsegg, Rolls-Royce, Ferrari, Lamborghini, Bentley, Aston Martin, не ищет высокого качества. Он выбирает товар, который отличает его от всего окружающего мира, выделяет из всех.

— Как относитесь к появляющимся китайским автомобилям люкс-класса, видите у них потенциал?

— Китайские Hongqi, LiXiang, Lotus могут даже быть очень высокого качества, максимальной надежности, но в любом случае это всегда премиальный обыденный товар, выпущенный в огромном количестве. Он никогда не позволит владельцу выделяться в повседневной жизни. Все это принципиальные вещи, которые отличают товар класса люкс от товаров премиального качества.

— В массовом сегменте давно говорят о тренде на электромобили. Люксового сегмента это касается?

— В люксовом сегменте производители не скупятся на использование новых технологий, есть и «электрички» у Rolls-Royce, есть гибридные PHEV-технологии, есть огромные достижения в двигателях внутреннего сгорания.

— Рост продаж тех или иных люксовых марок автомобилей может говорить о смене потребительских предпочтений?

— Продажи никогда не были показателем, характеризующим успешность того или иного бренда на рынке. Например, Lamborghini выпускает 10 тыс. автомобилей в год, для них увеличение производства машин очень легко может перевести автомобили в сегмент ниже с уменьшением ценности и, как следствие, стоимости товара, и бренд свалится в сегмент обычных Audi и BMW.

— Рынок люксовых автомобилей, согласно «Автостату», в апреле рос при снижении в остальных сегментах. С чем связываете этот тренд?

— Продажи в сегменте люкс традиционно полностью зависят от появления на рынке новых моделей, среди брендов «Автодома» это Lamborghini и Bentley. В мае есть определенный всплеск продаж, и причиной являются, скорее всего, особенности российского законодательства. Все ждали ужесточения правил таможенного оформления автомобилей, поступающих по параллельному импорту с 1 апреля, но этого не произошло. Теперь все стремятся совершить покупку до 1 июля.

— Цены в люксовом сегменте в этом году сильно изменились?

— Стоимость автомобилей после 1 апреля изменилась в соответствии с ростом утилизационного сбора. Но увеличение на 1 млн руб. при средней цене 45 млн руб. не может повлиять на тренды на рынке в сегменте люкс.

— Продолжится ли рост рынка люксовых автомобилей во втором квартале?

— К концу года общее количество продаж в сегменте люкс останется на уровне 2024-го, роста не будет, как и падения. Сегмент не настолько велик, чтобы на него могли повлиять какие-то внешние ограничения или санкции. Товар так или иначе будут везти в РФ, всегда вопрос только в цене. Позитивным фактором для сегмента выступает укрепление рубля.

Интервью взяла Наталия Мирошниченко