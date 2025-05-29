«Люди готовы воспринимать китайский бренд не через стереотип»

О позиционировании бренда, новинках и перспективах производства в стране “Ъ” рассказал исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев

Фото: пресс-служба компании Hongqi Исполнительный директор Hongqi в России Иван Савельев

Фото: пресс-служба компании Hongqi

— Как Hongqi позиционирует себя на российском рынке? Скорее как люксовый или премиальный бренд?

— Бренд Hongqi родился как официальный символ китайской государственности: с середины прошлого века автомобили Hongqi использовались исключительно для членов правительства, дипломатических миссий и первых лиц КНР. В государственном автопарке КНР числятся три модели Hongqi, официально используемые для перевозки высшего руководства страны: представительский седан Hongqi L5, его модифицированная версия N501 и более современный преемник — N701. Эти автомобили остаются символом национальной гордости и дипломатического протокола.

При этом Hongqi уже давно вышел за рамки исключительно правительственного люкса. Сегодня мы предлагаем широкой аудитории линейку премиальных моделей — от флагманских минивэна HQ9 и седана H9 до востребованных кроссоверов HS3 и HS5. Это автомобили для тех, кто ценит технологии, выразительный дизайн и комфорт бизнес-класса. Hongqi в России — это премиальный бренд, который сохраняет верность исторической философии марки и предлагает современные решения.

— Отмечаете определенный скепсис к китайским автомобилям сегментов люкс и премиум?

— У российского потребителя сформированы стойкие ассоциации по стандартам в премиум-сегменте, и соответствовать им — наша задача. Например, когда человек лично садится в Hongqi, проходит тест-драйв, он выходит с качественно другим мнением. Мы делаем ставку не на абстрактные обещания, а на прямой опыт — от дизайна до ощущений за рулем. С каждым месяцем растет число тех, кто готов воспринимать китайский бренд не через стереотип, а через реальное качество.

— Как нередко бывает с автомобильными брендами, уже появилось несколько вариантов произношения вашей марки: «хунцы», «хончи» и так далее. Какой вариант корректен и почему остановились на нем?

— Название бренда Hongqi по-китайски записывается двумя иероглифами и в переводе означает «красное знамя». На китайском языке его наиболее точное фонетическое произношение — «хон-чи». Это важный нюанс: несмотря на то что в кириллической транскрипции встречаются и иные варианты, включая «Хунци», мы сознательно выбрали в России написание и произношение «Хончи». Этот вариант — наиболее созвучный с тем, как марка произносится на родине, в Китае. Он также отражает идею преемственности и уважения к культурному контексту.

— Каковы планы Hongqi на российском авторынке в этом году?

— Наша цель — до конца 2025 года реализовать в России 12 тыс. автомобилей. Несмотря на общее падение рынка в первом квартале 2025 года на 45% и более по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, мы приросли на 51% за тот же период. На сегодня официальную дилерскую сеть Hongqi в России представляют 37 дилерских центров. Только в 2024 году бренд увеличил количество партнеров на 45% по сравнению с предыдущим годом — это стало важной частью нашей стратегии по усилению позиций на рынке. В 2025 году мы планируем довести число дилеров до 60 по всей стране.

— Выхода каких новинок ждать в ближайшей перспективе?

— Вскоре мы представим лифтбек Hongqi H6: автомобиль бизнес-класса со спортивным обликом. Вторая новинка — флагманский крупноразмерный бензиновый SUV Hongqi HS7 с востребованной семиместной компоновкой. Обе модели оснащаются двухлитровым турбодвигателем мощностью 245 л. с.

Пожалуй, главным событием станет премьера люксового представительского седана Hongqi L1, запланированная на вторую половину года. Это новый флагман бренда, вдохновленный стилистикой автомобилей, которые эксклюзивно создаются для высшего руководства Китая. У этой модели нет прямых аналогов на российском рынке среди официально присутствующих марок.

— Кем видите основных потенциальных покупателей машин бренда?

— Портрет покупателя Hongqi в России — это уверенный в себе человек, который во главу угла ставит комфорт и безопасность наравне с высоким стилем и технологичностью. При этом в нашем модельном ряду есть предложения на любую аудиторию: от молодых и активных до статусных персон и владельцев бизнеса.

— А кто основные конкуренты бренда в России?

— Среди конкурентов мы рассматриваем такие марки, как Zeekr, Liхiang, Lynk & Co, Aito Seres, Voyah, Wey, а также ушедшие европейские премиальные бренды.

— Рассматривает ли Hongqi локализацию производства в России совместно с российским партнером? С каким?

— Локализация производства — это закономерный этап развития иностранного автомобильного бренда. Мы сделали большой рывок на российском рынке, но потенциал намного больше в премиальном сегменте. Часть наших автомобилей с увеличением утилизационного сбора и таможенных пошлин могут стать менее конкурентными, поэтому мы видим целесообразность в локализации после выхода на определенные объемы продаж.

— В целом какие тренды вы сейчас отмечаете на российском рынке в сегментах премиум и люкс?

— Есть тенденция к технологизации автомобилей в премиум-сегменте. Люди все чаще обращают внимание не столько на эмблему, сколько на функциональность внутри: интерфейсы, комфорт, безопасность. В люксовом сегменте все больше ценится уникальность и индивидуальность.

— Что в плане новых тенденций ждете на авторынке в будущем?

— В перспективе пяти лет мы видим усиление роли китайских премиальных брендов, рост гибридных решений. Автомобиль как цифровая экосистема — это не теория, это запрос сегодняшнего дня, который завтра станет стандартом.

Интервью взяла Наталия Мирошниченко