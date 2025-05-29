ВСУ ударили по недействующей больнице в курском Коренево

Вечером 28 мая украинские военные нанесли удар по бывшему зданию больницы в поселке Коренево в Курской области. В результате здание практически полностью разрушено, заявил в Telegram врио губернатора региона Александр Хинштейн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

По словам господина Хинштейна, ВСУ ударили по бывшему приемному отделению. Никто не пострадал. Врио губернатора в очередной раз призвал местных жителей воздержаться от поездок в приграничные зоны, пока там не станет полностью безопасно.

Президент Владимир Путин говорил, что жители приграничья нуждаются в дополнительной поддержке. 20 мая он посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от ВСУ. Глава государства поручил увеличить группировку разминирования территории. ВС РФ решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.

О жизни под оккупацией в Курской области — в репортаже «Ъ» «Возвращенные».