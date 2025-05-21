Путин поручил увеличить группировку разминирования в Курской области

Президент Владимир Путин во время визита в Курскую область встретился с врио губернатора региона Александром Хинштейном. Тот рассказал, что в приграничье активно ведется разминирование территории. Господин Путин поручил увеличить группировку разминирования, чтобы люди как можно быстрее могли вернуться домой.

Господин Хинштейн уточнил на встрече, что для разминирования развернута группировка вооруженных сил, МЧС, добровольческой бригады «Барс—Курск». «Ежедневно огромное количество, несколько десятков взрывоопасных предметов разминируется. Но до этого момента мы не можем людям обеспечить безопасность их возвращения домой»,— уточнил врио губернатора (цитата по пресс-службе Кремля).

Он попросил сохранить ежемесячную выплату в 65 тыс. руб. жителям региона, потерявшим имущество. Владимир Путин согласился.

Президент посетил Курскую область 20 мая. Это его первый визит впервые с момента освобождения региона от вооруженных сил Украины. На прошлой неделе Александр Хинштейн сообщал, что разминировано 35 тыс. га территории. К июлю власти должны подготовить программу восстановления объектов инфраструктуры.

О жизни под оккупацией в Курской области — в репортаже «Ъ» «Возвращенные».