Путин: жители приграничья нуждаются в дополнительной поддержке

Президент России Владимир Путин заявил, что жители Курской области и других приграничных регионов нуждаются в дополнительной поддержке. Он поручил Минэкономики и администрации президента создать комплексную программу восстановления районов Курской, Белгородской и Брянской областей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Конечно, у каждого из этих регионов своя ситуация, своя специфика проблем, которые мы должны учесть при разработке мер поддержки. При этом есть и общие темы, волнующие граждан»,— сказал глава государства на совещании с членами правительства (цитата по сайту Кремля).

В число мер поддержки входит восстановление жилья, а также социальных и транспортных объектов, отметил Владимир Путин. Также власти планируют выплатить компенсации за утраченное имущество, чтобы поддержать жителей, которые вынуждены жить в пунктах временного размещения.

В рамках программы восстановления пострадавших районов приграничья предстоит восстановить инфраструктуру регионов, наладить устойчивую работу промышленных и сельхозпредприятий, а также поддержать предпринимателей, подчеркнул президент. Кроме того, ВС РФ сейчас решают задачу создания буферной зоны безопасности вдоль российско-украинской границы.

20 мая Владимир Путин посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от ВСУ. Глава государства поручил увеличить группировку разминирования территории.

О жизни под оккупацией в Курской области — в репортаже «Ъ» «Возвращенные».