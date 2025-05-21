Владимир Путин посетил Курскую область

Президент Владимир Путин вчера вечером посетил Курскую область впервые с момента освобождения региона от вооруженных сил Украины (ВСУ). Он встретился с врио губернатора Александром Хинштейном, а также с волонтерами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба президента РФ Фото: Пресс-служба президента РФ

По данным пресс-службы Кремля, в городе Курчатов господин Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, он посетил строящуюся Курскую АЭС-2.

Кадры встречи с волонтерами опубликовал в Telegram журналист Павел Зарубин. По данным ТАСС, во встрече также принял участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Бои с ВСУ в Курской области шли с 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов отчитался Владимиру Путину о полном освобождении региона от ВСУ. В начале мая приграничье по поручению президента посетил вице-премьер Марат Хуснуллин.

О жизни под оккупацией в Курской области — в репортаже «Ъ» «Возвращенные».