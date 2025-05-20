Миллиардера отправили в тень

Миллиардер Илон Маск в течение нескольких месяцев после инаугурации Дональда Трампа ни на день не исчезал из поля зрения СМИ. Он давал президенту советы по разным вопросам и противостоял бюрократии, руководя Департаментом эффективности правительства (DOGE). Но к лету самый богатый человек в мире ушел в тень. Дональд Трамп, раньше регулярно хваливший бизнесмена, теперь о нем совсем не упоминает. Причина в том, что республиканцы уверены: непопулярный, согласно многим опросам, глава Tesla и SpaceX может негативно повлиять на результаты партии на промежуточных выборах в Конгресс в 2026 году. С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник президента США Илон Маск на митинге в поддержку консервативного кандидата в Верховный суд штата Висконсин, Грин-Бей, 30 марта 2025 года

Фото: Vincent Alban / Reuters Советник президента США Илон Маск на митинге в поддержку консервативного кандидата в Верховный суд штата Висконсин, Грин-Бей, 30 марта 2025 года

Фото: Vincent Alban / Reuters

По данным издания Politico, в феврале и марте Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social писал об Илоне Маске в среднем четыре раза в неделю. В то время миллиардер активно занимался оптимизацией госрасходов, подразумевавшей закрытие ведомств и массовое увольнение чиновников. Однако с 31 марта президент не вспомнил его в своих постах ни разу.

Кроме того, имя Маска больше не упоминается в рассылках от Дональда Трампа, где избирателей-республиканцев призывают пожертвовать деньги на кампанию-2026 (в США в следующем году пройдут промежуточные выборы в Конгресс). То же касается и брифингов Белого дома: ранее о миллиардере регулярно вспоминали в контексте деятельности DOGE, но теперь, кажется, его совсем забыли. Члены Конгресса тоже почти не упоминают о господине Маске в своих информационных бюллетенях. Таков результат анализа, проведенного Politico.

Срок господина Маска в качестве «специального государственного служащего» истекает 30 мая.

В начале весны в Вашингтоне ходили слухи, что бизнесмена попытаются задержать на госслужбе и после этой даты. Однако в апреле Politico написала, что президент и бизнесмен приняли обоюдное решение «расстаться». Официально — из-за того, что Илону Маску нужно вернуться к делам своих компаний. Но многие американские СМИ утверждали: причина в том, что бизнесмен не справился с ответственностью и провалил ключевую гонку, которая может стоить республиканцам большинства в Палате представителей в 2026 году.

Речь идет о результатах состоявшегося 1 апреля голосования по кандидатам в Верховный суд штата Висконсин. Оно было критичным для республиканцев. Как пояснял сам Илон Маск, который вкладывал в ту гонку и немалые деньги, и пиар-усилия, выборы должны были определить, «будут ли изменены границы округов в Висконсине». Это важно, так как в конечном счете может поставить демократов в выгодное положение перед выборами 2026 года. Сейчас в Палате представителей Конгресса США у республиканцев хрупкое большинство, и потеря мест от Висконсина может помешать реализации множества планов администрации Трампа.

Накануне голосования в Висконсине Илон Маск предстал перед избирателями в необычном виде — с бутафорской головкой сыра на голове.

Это породило множество мемов и оставило соратников президента в недоумении насчет того, что же миллиардер хотел этим сказать. Необычный перформанс республиканцам точно не помог: демократы сохранили большинство в высшей судебной инстанции штата.

В итоге все шишки за проигрыш в Висконсине полетели на миллиардера. Именно после этого исчезли упоминания бизнесмена Белым домом и республиканцами в целом. Как утверждает Politico, некоторые члены партии стали считать Илона Маска политически токсичным.

Опросы действительно показывают, что избиратели относятся к Илону Маску гораздо менее благосклонно, чем к президенту. Причем за несколько месяцев рейтинг главы Tesla упал в большинстве групп, включая независимых избирателей и избирателей без высшего образования. 41% опрошенных считает, что господин Маск справляется со своей работой в DOGE, 58% придерживаются противоположного мнения. Что касается самого бизнесмена, то 60% относятся к нему негативно, а 38% — позитивно. Опрос Data for Progress, проведенный в конце апреля, показал: большинство избирателей хотели бы, чтобы Илон Маск ушел из правительства по окончании заранее оговоренного периода работы. То есть 30 мая.

Консерваторы уверены, что лучший способ помочь партии — это неучастие господина Маска в предвыборных кампаниях.

«Эти опросы в основном говорят о том, что Илон делает отличную работу, находясь внутри (партии, но не заявляя о себе.— “Ъ”). И надеемся, он продолжит делать это долгое время, но не примет на себя роль доверенного лица в рамках предвыборной кампании»,— приводит Politico слова гендиректора консервативного клуба Club for Growth Дэвида Макинтоша.

Новая стратегия консерваторов может усложнить попытки демократов использовать миллиардера в качестве политической мишени. Демпартия потратила месяцы на отработку стратегий, в том числе на выборах в Висконсине, чтобы связать непопулярного миллиардера с республиканскими противниками демократов.

Впрочем, гендиректор Tesla, у которого огромное число подписчиков в соцсети X, вряд ли полностью исчезнет из поля зрения, и демократы уверены, что они все еще могут использовать его в качестве «пугала». Вероятно, они не откажутся от упоминания миллиардера в ходе предвыборных кампаний. Ведь хотя республиканцы теперь и не склонны ставить Илона Маска на передний план, полностью дистанцироваться от него они также не могут.

Екатерина Мур