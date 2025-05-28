Дуров сообщил о начале сотрудничества Telegram с компанией Маска xAI

Telegram согласовал сотрудничество с компанией миллиардера Илона Маска xAI, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров. Партнерство рассчитано на год и коснется распространения чат-бота Grok среди пользователей Telegram и его дальнейшей интеграции в приложение, пояснил бизнесмен.

«Telegram получит от xAI $300 млн наличными и акционерный капитал, а также 50% дохода от подписок xAI, проданных через Telegram. Вместе мы победим!» — написал Павел Дуров в социальной сети X.

Нейросеть Grok появилась в мессенджере Telegram в марте. Функционал чат-бота @GrokAI стал доступен пользователям только с премиум-подпиской. Компания xAI разработала нейросеть в ноябре 2023 года. После этого Grok сразу внедрили в работу социальной сети господина Маска X.