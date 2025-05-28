Министр Парфенов объяснил свои слова о «непонятном сообществе» погибших школьников в Байкальске

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов объяснил свои слова о том, что жертвы массового убийства в Байкальске были объединены «непонятным сообществом». Эта фраза значит, что среди погибших и пострадавших были дети разных возрастов, а не то, что в регионе действует некая организация, сказал он RT.

«Сообщества нет никакого. Просто дети были на дне рождения с 7-го по 10-й класс»,— прокомментировал он материалы изданий и агентств, которые были озаглавлены его цитатой.

Массовое убийство произошло 28 мая. Подросток на вечеринке набросился с ножом на других детей. Погибли пятеро. Четверо получили ранения, их доставили в Иркутскую областную детскую больницу. После совершенного нападавший поджег дом и погиб сам. В городе объявлен трехдневный траур.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посиделки закончились поножовщиной».