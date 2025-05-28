Министр: жертвы массового убийства в Байкальске входили в «непонятное сообщество»

Министр образования Иркутской области Максим Парфенов заявил, что подростки, погибшие и пострадавшие в ходе массового убийства в Байкальске, были объединены «непонятным сообществом». В него, по словам господина Парфенова, входят дети с 7-го по 10-й класс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ Фото: СК РФ

В ночь на 28 мая в СНТ «Горный Байкал» подросток с ножом напал на участников вечеринки по случаю дня рождения. Погибли пятеро подростков в возрасте от 13 до 16 лет. Четверо получили ранения. Позднее нападавший поджег дом и погиб сам. В городе создан оперативный штаб и объявлен трехдневный траур.

«Мы проведем областное совещание директоров школ и областное родительское собрание, когда в принципе будут понятны предварительные причины по всему случившемуся, потому что, действительно, неизвестна ситуация. Дети (погибшие и пострадавшие.— "Ъ"') объединены были пока непонятным сообществом с 7-го по 10-й класс, и здесь вызывает ряд вопросов»,— сказал господин Парфенов (цитата по ТАСС). Планируется также провести общешкольное родительское собрание в Байкальске, добавил он.

В правительстве региона ТАСС заявили, что речь не идет о криминальной или запрещенной организации.

Полина Мотызлевская