Посиделки закончились поножовщиной

В Байкальске Иркутской области в ночь на 28 мая сгорел частный дом, внутри обнаружены тела пяти подростков в возрасте от 13 до 17 лет. По предварительным данным, они были частью группы молодых людей, отмечавших день рождения. В какой-то момент внутри компании произошел конфликт — один из парней напал с ножом на своих знакомых, успев смертельно ранить четверых, часть подростков сбежали с места происшествия. Нападавший, по всей видимости, пытался замести следы, поджег дом, однако сам погиб при этом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Остатки сгоревшего дома, где произошло убийство подростков

Фото: Telegram-канал СК РФ / ТАСС Остатки сгоревшего дома, где произошло убийство подростков

Фото: Telegram-канал СК РФ / ТАСС

Трагедия произошла на территории СНТ «Горный Байкал», где в одном из домов компания школьников отмечала день рождения. Празднование затянулось до ночи, несколько подростков разошлись по домам, еще восемь остались ночевать. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Иркутской области, в дальнейшем один из оставшихся «напал на присутствующих с ножом».

«В результате этого четверо подростков скончались на месте и еще четверо были доставлены с различными травмами в медицинское учреждение. Предполагаемый подозреваемый после нападения поджег дом и в результате возникшего пожара скончался»,— отмечается в сообщении.

По данному факту следственными органами СКР возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и покушении на убийство двух и более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). На месте происшествия работают следователи и криминалисты следственного управления совместно с сотрудниками полиции и экстренными службами. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ход и результаты расследования уголовного дела взял под контроль прокурор Иркутской области Андрей Ханько.

Он выехал на место происшествия, где провел оперативное совещание с участием представителей правоохранительных органов и муниципальных властей.

В Байкальске по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева также создан оперативный штаб, в состав которого вошли заместитель губернатора Вячеслав Эглит и заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова, министр здравоохранения Андрей Модестов, министр образования Максим Парфенов, глава Минсоцразвития Владимир Родионов и уполномоченный по правам ребенка Татьяна Афанасьева. Валентина Вобликова намерена провести выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних, в котором примут участие учителя школ Байкальска, мэр города и глава Слюдянского района.

По информации Татьяны Афанасьевой, ни один из подростков не состоял на профилактическом учете. Она охарактеризовала произошедшее как «страшную трагедию, от которой невозможно отойти».

Кроме того, детский омбудсмен сообщила, что четверо выживших после нападения школьников будут отправлены из больницы Байкальска в Иркутскую областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения. «Состояние троих из них не вызывает опасений, они находятся под наблюдением врачей. Один подросток находится в тяжелом, но стабильном состоянии, позволяющем транспортировать его в Иркутск. Медики будут сопровождать всех пострадавших во время перевода, чтобы обеспечить необходимую помощь в пути»,— добавила госпожа Афанасьева.

Соболезнования семьям погибших подростков выразил губернатор Игорь Кобзев. «Это действительно шокирующая ситуация. Ни в коем случае мы не оставим родителей один на один с этой бедой. Семьям погибших и пострадавших окажем всестороннюю помощь. Дал поручение правительству региона и комиссии по делам несовершеннолетних разработать детальный план дополнительных профилактических мероприятий, учитывая все обстоятельства трагедии»,— отметил он.

Информация о мотивах нападения пока не оглашается, источники “Ъ” в правоохранительных органах не связывают произошедшее с какой-либо идеологической подоплекой.

По одной из версий, массовому убийству предшествовал конфликт преступника с одной из девочек, за которую заступились другие участники мероприятия. Нападавшему было 17 лет, от его рук погибла 16-летняя девушка и трое парней от 13 до 14 лет. Глава Байкальска Василий Темгеневский в обращении к жителям города предположил, что трагедия могла стать следствием «употребления алкоголя». Он призвал граждан «не верить слухам» и по всем вопросам обращаться к нему лично.

Василий Темгеневский также объявил траур на территории Байкальского городского поселения в период с 28 по 30 мая.

Влад Никифоров, Иркутск