Пострадавших при нападении в Байкальске подростков доставили в Иркутск

Всех подростков, которые пострадали при нападении в Байкальске, доставили в Иркутскую областную детскую больницу, сообщил региональный министр здравоохранения Андрей Модестов. Он добавил, что они находятся в тяжелом психологическом состоянии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал СК РФ / ТАСС Фото: Telegram-канал СК РФ / ТАСС

«Троих транспортировали, в первую очередь, не из-за физического состояния, а потому что здесь им могут оказать комплексную медико-психологическую помощь. Завтра их родителей доставят в Иркутск для встречи с детьми»,— сказал Андрей Модестов на оперативном совещании. Его слова приводит губернатор Игорь Кобзев в Telegram-канале.

Руководитель регионального управления СКР Виктор Ситников на совещании заявил, что к трагедии привело бесконтрольное нахождение подростков вдали от родителей и свободный доступ несовершеннолетних к алкоголю. По его словам, его приобрел для компании 18-летний молодой человек.

Игорь Кобзев также сообщил, что подростку, пострадавшему сильнее всего, провели операцию в районной больнице. С родителями и близкими погибших, по его словам, работают психологи и психотерапевт.

В ночь на 28 мая в частном доме в Байкальске произошло массовое убийство. На месте нашли тела пяти человек в возрасте от 13 до 17 лет. По версии следствия, группа подростков отмечала день рождение одного из них. Внутри компании произошел конфликт, в результате которого, предположительно, 17-летний подозреваемый ножом убил четырех человек. После этого нападавший поджог дом, в результате пожара он погиб. Ранены еще четыре подростка.

Подробнее — в материале «Ъ» «Посиделки закончились поножовщиной».

Петр Бузлаев