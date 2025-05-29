Деньги просочились на заводы

Росстат зафиксировал незначительный отскок промышленного выпуска в апреле 2025 года — промпроизводство выросло на 0,9% к марту после спада на 0,7% за март и роста на 0,3% за февраль с учетом сезонности. В годовом выражении рост промпроизводства ускорился до 1,5% с 0,8% в марте и 0,2% в феврале. Это может объясняться тем, что опережающие бюджетные вливания начала года дошли до отраслей.

Вклад в годовое ускорение выпуска уже традиционно обеспечила обработка, увеличившись на 3% м/м после 4% в марте, а также энергетика с ростом на 2,3% после снижения на 2,1% месяцем ранее. Добыча снизилась на 1% после спада на 4,1% в марте, а водоснабжение и водоотведение, утилизация отходов и ликвидация загрязнений — на 3,3% после спада в 1,4%. По оценке Росстата, к предыдущему месяцу просели обработка — на 3,4%, добыча — на 2,8%, энергетика — сразу на 15,1%. Рост на 2,4% показали коммунальные отрасли.

На показатели добычи продолжает влиять внешний спрос: индекс цен в секторе также снизился — на 5,9% к марту и на 11,1% к прошлому году. В обработке цены по сравнению с мартом остались почти без изменений — снижение на 0,1%, а к прошлому году выросли на 5,9%. Рост по-прежнему обеспечивают отрасли, ориентированные на инвестиционный и государственный спрос, в том числе связанный с отраслями ВПК. В апреле в годовом выражении вырос выпуск транспортных средств, за исключением гражданских отраслей (авиатехника, судостроение и пр.),— на 22,9%, лекарств — на 18,6%, электроники и оптики — на 17,3%, готовых металлических изделий — на 8,5%, ремонт машин и оборудования — на 13,3%. В ориентированных на потребительский спрос отраслях выпуск сокращался: производство транспортных средств — на 14%, кожаных изделий — на 9,5%, одежды — на 6,4%, мебели — на 2,8%. Динамика этого сектора без госстимулов активнее отзывается на меры ЦБ по охлаждению экономики.

Ранее результаты мониторинга предприятий от ЦБ подтвердили ухудшение спроса в промышленности: ожидания по спросу после трех месяцев повышения в мае снизились до уровня начала года (см. “Ъ” от 23 мая). По данным ИНП РАН, оценки промышленного оптимизма в мае стабилизировались на уровне худших значений с сентября 2022 года (см. “Ъ” от 21 и 27 мая). Прогнозы продаж после мартовского взлета вернулись к нулевому уровню с перспективой снижения, впервые за 15 лет зафиксирован отрицательный баланс планов заимствований: промышленность стала терять интерес к кредитам.

Диана Галиева