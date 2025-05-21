Остывающий спрос выбирает импорт

Результаты конъюнктурных опросов представителей промышленности от Института народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН) свидетельствуют о самом сильном снижении делового оптимизма предприятий с 2022 года. По полученным данным, спрос на продукцию российских компаний сжимается, а на импорт при этом растет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ухудшение динамики спроса привело к тому, что запасы готовой продукции российские промышленники сейчас оценивают как избыточные

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Ухудшение динамики спроса привело к тому, что запасы готовой продукции российские промышленники сейчас оценивают как избыточные

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Охлаждение в российской промышленности начинает, кажется, переходить в переохлаждение»,— отмечает автор исследования из ИНП РАН Сергей Цухло. Он говорит, что до кризисных минимумов 2020, 2008, 1998, 1996 и 1994 годов еще далеко и есть достаточно оснований по-прежнему говорить о «мягкой посадке», «но предприятия определенно предпочли бы вернуться с холода в более комфортные температуры делового климата».

Динамика спроса на продукцию российских промышленников все пять месяцев 2025 года ухудшается: сообщений промышленников о снижении продаж больше, чем об их росте, фиксируют в ИНП РАН.

В мае объемы продаж оценили как нормальные только 45% предприятий — минимум с мая 2020 года. Это привело к тому, что оценки запасов готовой продукции оценены как избыточные после скромных значений соотношения этих оценок в 2021–2024 годах. Впрочем, до кризисных значений этого показателя в 2009 году и тем более 90-х годах дело не дойдет, считают в ИПН РАН: «Промышленность научилась контролировать свои запасы готовой продукции».

«Майское снижение планов выпуска вполне логично в условиях слабой динамики спроса и скромной избыточности запасов готовой продукции. Промышленность еще не растратила полностью оптимизм: баланс планов остается положительным. Даже в условиях сохранившегося в мае снижения (отрицательный баланс оценок) фактического выпуска»,— заключают эксперты.

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Динамика индикатора (рассчитывается ИНП РАН по методике, используемой ОЭСР) перешла к снижению на фоне ее разворота вверх в Германии и Польше (при этом настроения российских предприятий по-прежнему далеки от пессимизма, который испытывают респонденты в этих двух странах; см. график). «Можно говорить, что антироссийские санкции остудили перегретую на выходе из ковидного кризиса немецкую промышленность. На польские же предприятия ни выход из ковида, ни санкции не оказали существенного влияния: настроения там стабильно остаются ниже нуля»,— отмечает Сергей Цухло.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, исследуя данные Росстата, фиксируют спад производства в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос и промежуточное потребление.

Также отмечается снижение частного спроса на непродовольственные товары в первом квартале (с исключением сезонных колебаний).

Одновременно, анализируя данные ЦБ о внешней торговле, в Райффайзенбанке фиксируют, что торговый баланс РФ в апреле немного просел даже с исключением сезонности ($8,6 млрд против $9,9 млрд в марте) из-за опережающего роста импорта товаров, который обнаруживается уже на протяжении трех последних месяцев. «Экспорт же остается стабильным. Это происходит в условиях плавного ухудшения динамики нефтегазовых продаж (из-за снижения цен на нефть; физические объемы, по данным МЭА, остаются стабильными) при увеличении ненефтегазового экспорта»,— отмечают аналитики банка.

Что именно и в какой степени отвечает за вернувшийся рост импорта на фоне сжатия внутреннего выпуска гражданских товаров, в силу частично закрытой статистики ведомств сказать в точности сложно. Аналитики «Сбериндекса», однако, зафиксировали, что в мае по сравнению с апрелем потребительские расходы выросли меньше, чем в прошлом году (3,6% против 6,2%), за счет меньшего роста трат на продовольствие (1,2% против 3,8%), общепит (2,2% против 9,1%) и услуги (2,9% против 10,9%). При этом непродовольственные траты вернулись к росту и увеличились сильнее, чем в прошлом году (6,2% против 4,7%). Впрочем, годовой темп роста реальных потребительских расходов с 12 по 18 мая по сравнению с предыдущей неделей замедлился с 5,4% до 0,5% и стал ниже уровня апреля (2,4%) за счет замедления по всем видам расходов, фиксирует «Сбериндекс».

Артем Чугунов