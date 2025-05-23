Местами похолодание

Результаты мониторинга предприятий от Банка России подтвердили и дополнили картину ранее выявленного аналитиками ухудшения спроса в промышленности. В частности, соответствующие ожидания компаний в мае после трех месяцев повышения снизились до уровня начала года. Хотя определяемый Центробанком индикатор бизнес-климата, который фиксирует состояние всех основных отраслей экономики, остается на уровне четвертого квартала 2024 года, в апреле—мае в нем наблюдаются заметные структурные сдвиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В мае текущие оценки выпуска по сравнению с апрелем и первым кварталом выросли как в целом по экономике, так и в большинстве отраслей, сообщил 22 мая ЦБ в своем «Мониторинге предприятий». В частности, рост отмечен в производстве потребительских товаров (спрос населения на них, по данным «Сбериндекса», в мае стал восстанавливаться), в сфере услуг и в оптовой торговле. При этом оценки выпуска заметно снизились в добывающем секторе и в сельском хозяйстве.

Текущие оценки спроса на продукцию и услуги в мае по сравнению с апрелем и первым кварталом также несколько повысились и вернулись к уровню февраля. Рост отмечался в производстве потребительских товаров, в строительстве, в розничной и автоторговле, в сфере транспорта и хранении, в услугах. Заметный спад — в добыче, а также в производстве промежуточных и инвестиционных товаров (см. график). Отметим, что ранее такую динамику аналитики наблюдали и на фактических данных Росстата.

Ожидания же по спросу после трех месяцев повышения в мае снизились до уровня начала года. Более сдержанными по сравнению с апрелем стали ожидания предприятий во всех отраслях, кроме транспорта и сельского хозяйства. Самые низкие ожидания по спросу сохранились в строительстве, отмечает ЦБ. Отметим, что ранее аналитики Института народнохозяйственного прогнозирования РАН уже отмечали ухудшение динамики оценок спроса в промышленности (см. “Ъ” от 22 мая).

Что касается ожиданий компаний по производству, то они также стали более умеренными, заметнее всего — в торговле автотранспортными средствами и в рознице. «Компании розничной торговли по?прежнему отмечали усиление конкуренции, особенно со стороны маркетплейсов»,— фиксирует ЦБ.

На этом фоне рост отпускных цен на продукцию и услуги предприятий в целом по экономике в мае замедлялся третий месяц подряд. Это происходило почти во всех основных видах деятельности — за исключением добычи (сильнее всего — в торговле автотранспортом и в сельском хозяйстве). «Издержки предприятий в целом по экономике выросли меньше, чем в апреле, отчасти из?за укрепления рубля»,— поясняют в ЦБ. Рост издержек замедлился во всех основных отраслях, кроме сельского хозяйства и обработки. Существенными факторами роста затрат оставались удорожание сырья и материалов, увеличение стоимости топлива и коммунальных расходов. Ценовые ожидания компаний снизились до уровня ниже средних значений 2023 года, но остаются сильно выше значений 2017–2019 годов, когда инфляция была вблизи целевых значений ЦБ.

Ожидаемые предприятиями средние темпы прироста цен на следующие три месяца в годовом выражении в мае снизились до 4,4% с 4,6% в апреле (везде, кроме сферы электроснабжения и водоотведения — там ждут роста на 16,5% и 13% соответственно из-за предстоящего повышения тарифов).

В среднем по экономике в первом квартале со сложностями, ограничивающими текущую деятельность, не сталкивались лишь 20% респондентов. Наиболее распространенными препонами назывались рост издержек (30% опрошенных компаний), дефицит кадров (21%) и недостаток средств для финансирования оборотного капитала (16,5%). При этом условия кредитования в мае, по оценкам предприятий, ужесточились меньше, чем в предыдущие месяцы. Примечательно, что наименее значимыми препятствиями были названы проблемы с логистикой (чуть более 5% респондентов), расширение санкций и нехватка мощностей (по 4%). Такие данные укрепляют возможности для частного потребления — в отличие от перспектив роста капитальных вложений организаций.

Артем Чугунов