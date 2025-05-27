Заводы теряют интерес к кредитам

После того как оценки промышленного оптимизма в мае, по данным Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (ИНП), заметно ухудшились (см. “Ъ” от 21 мая), обновленные по данным на 26 мая оценки планов и ожиданий компаний стабилизировались «в окрестности своих худших значений с сентября 2022 года». Так, прогнозы продаж после мартовского взлета вернулись к нулевому уровню с перспективой снижения. Производственные планы избежали сильного спада, закрепившись в апреле—мае на уровне плюс 10 пунктов после плюс 13 пунктов в марте. Охлаждение экономики дает промышленности шанс решить свои кадровые проблемы, отмечают авторы исследования. В мае рост ожиданий снижения числа работников предприятий прекратился, после того как в апреле 2025 года были получены худшие прогнозы с апреля 2022 года на фоне отмеченного 40% респондентов недостатка кадров в промышленности.

Кроме того, в мае впервые за 15 лет опросы мониторинга зарегистрировали отрицательный баланс планов заимствований промышленности (свежие опросы компаний ЦБ показывали, что нехватка оборотных средств — одно из главных препятствий для роста компаний, см. “Ъ” от 23 мая). Доля ответов о планируемом снижении кредитования впервые превысила долю намерений увеличить объемы заимствований (см. график). При этом, как и в опросах ЦБ, промышленность сообщила о нормальной доступности кредитов (41%) после апрельского минимума (32%). Однако это «не смогло перебить эффект охлаждения российской экономики», отмечают в ИНП РАН.

Подводя итоги промпроизводства за первый квартал 2025 года, аналитики Института Гайдара (ИЭП), в свою очередь, указывают, что потенциальным вызовом для промышленного роста в 2025 году станет сокращение закупок энергоносителей у РФ Индией и Китаем, вызванное наращиванием собственной добычи и угрозой вторичных санкций. «Замедление роста глобального спроса на нефть, а также увеличение добычи в странах Южной Америки указывают на то, что балансировка рынка может стать невыполнимой для участников сделки ОПЕК+ и привести к ее развалу. Как следствие, ужесточение конкуренции на рынке нефти может оказать негативное влияние на российскую нефтедобывающую отрасль»,— предупреждают они. Также сдерживающим фактором для роста промышленности может стать замедление активности в производстве машин и оборудования из-за снижения спроса строительного сектора, который является одним из самых крупных потребителей машиностроения, а также дорогие кредиты и дефицит кадров, ограничивающие расширение предложения, заключают в ИЭП.

Артем Чугунов