Из турецкой конституции выжимают срок

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган созвал специальную юридическую группу, которая должна будет заняться подготовкой новой конституции. Турецкий лидер объяснил ее необходимость тем, что основной закон в его нынешней версии — это наследие эпохи военного переворота, который совершил в 1980 году генерал Кенан Эврен, и потому нуждается в модернизации. Однако критики полагают, что таким образом господин Эрдоган пытается создать законодательный фундамент для своего переизбрания. Выдвижение действующего президента на третий срок нынешним законодательством не предусмотрено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

Свое заявление по поводу грядущих конституционных изменений Реджеп Тайип Эрдоган сделал 27 мая во время выступления перед членами своей Партии справедливости и развития (ПСР). Он проинформировал однопартийцев, что созвал команду из десяти юристов, чтобы разработать новый основной закон.

По его словам, действующая конституция, принятая в 1982 году и впоследствии претерпевшая ряд изменений, все еще «несет в себе наследие периода госпереворота».

Президент имел в виду, что конституция была принята в годы правления генерала Кенана Эврена, свергнувшего гражданское правительство Турции в результате военного переворота 12 сентября 1980 года.

«Новая, гражданская конституция даст нам возможность навсегда очиститься от этого,— подчеркнул турецкий лидер.— Мы полны решимости создать новую конституцию, которая также станет средством для турецкой политики доказать свою зрелость и включит в инвентарь нашей любимой страны полный список свобод, отражающих универсальные стандарты». Вместе с тем господин Эрдоган мотивировал необходимость конституционных изменений тем, что Турция продолжает реализовывать свою стратегию борьбы с терроризмом, важнейшей вехой которой стал самороспуск Рабочей партии Курдистана.

Оппоненты президента Эрдогана полагают, что борьба с наследием покойного генерала Эврена, осужденного в 2014 году на пожизненный срок, стала лишь предлогом для создания новой конституции, открывающей нынешнему главе государства путь к переизбранию. Действующий основной закон, который в 2017 году был скорректирован таким образом, чтобы сформировать в Турции президентскую систему правления взамен парламентской, ограничивает главу государства в праве баллотироваться в третий раз. Господин Эрдоган, переизбравшийся в 2023 году, уже исчерпал весь имеющийся лимит.

Публично президент Турции утверждал, что хочет инициировать конституционные изменения не в своих интересах, а в интересах нации.

«Я не собираюсь переизбираться или снова баллотироваться. Давайте создадим наши комиссии, как можно скорее создадим гражданскую конституцию и представим ее нашему народу»,— заявил 22 мая господин Эрдоган, возвращаясь из Венгрии с форума Организации тюркских государств.

Однако есть основания полагать, что турецкий лидер сохраняет тактическую двусмысленность в вопросе политических амбиций. Еще в прошлом году союзник господина Эрдогана по парламентской коалиции председатель Партии националистического движения Девлет Бахчели высказал идею о необходимости изменить конституцию, чтобы продлить на неопределенный срок власть действующего президента. «Разве не было бы естественным и правильным избрать нашего президента еще раз, если терроризм будет искоренен, инфляции будет нанесен сильный удар, а Турция обеспечит политическую и экономическую стабильность?» — задал риторический вопрос политик.

Как отмечает издание Turkiye, внести изменения в конституцию членам ПСР будет не так-то просто. Необходима поддержка как минимум 360 (из 600) членов Великого национального собрания (парламента), чтобы организовать народный референдум, и 400 голосов для прямого принятия основного закона. Силами правящей коалиции этого сделать невозможно, подчеркивает Turkiye.

Впрочем, если господин Эрдоган захочет переизбраться, то он сможет это сделать вполне легально и без принятия новой конституции.

116-я статья нынешнего основного закона страны дает действующему президенту «аварийную» возможность выдвигаться в третий раз, если во время его второго срока Великое национальное собрание по какой-то причине объявит о проведении досрочных президентских выборов.

Одна из основных опасностей для господина Эрдогана на пути к «пожизненному» президентству уже устранена: популярный оппозиционный лидер мэр Стамбула Экрем Имамоглу находится в тюрьме с 19 марта и, судя по всему, будет лишен шанса бросить вызов власти на выборах.

Нил Кербелов