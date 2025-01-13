Президент Турции отказался от рокировки

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, начал подготовку к новой предвыборной кампании. Вопрос о его выдвижении кандидатом на президентскую должность может решиться в 2027 году, сообщил старший советник главы государства Мехмет Учум. Нынешнее турецкое законодательство ограничивает пребывание на высшем государственном посту двумя сроками, но оставляет в этом вопросе некоторые лазейки. Проблема в том, что для реализации плана переизбрания на третий президентский срок господину Эрдогану потребуется помощь оппозиции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге своих сторонников на площади у президентского дворца

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге своих сторонников на площади у президентского дворца

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Вопрос о повторном выдвижении Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента может оказаться на повестке дня за год до запланированных на 2028-й выборов, проинформировал в соцсети X его старший советник Мехмет Учум. Он сослался на 116-ю статью конституции, которая предусматривает выдвижение на третий срок действующего президента, если во время его второго срока Великое национальное собрание (парламент) объявит о проведении досрочных выборов.

Слухи о готовности господина Эрдогана снова баллотироваться в президенты подогрел его полушутливый комментарий, прозвучавший в минувшие выходные на митинге в Шанлыурфе — провинции на юго-востоке страны, которая населена преимущественно курдами. Турецкий лидер выступал на одной сцене с известным эстрадным исполнителем Ибрагимом Татлысесом.

Когда певец спросил у политика, готов ли тот «снова выдвинуться в качестве президента», господин Эрдоган заявил: «С вами я готов».

Тема «пожизненного» президентства обсуждается в Турции давно. Но в ноябре союзник господина Эрдогана по парламентской коалиции, глава Партии националистического движения Девлет Бахчели выступил с конкретным предложением — изменить в этих целях конституцию. «Разве не было бы естественным и правильным избрать нашего президента еще раз, если терроризм будет искоренен, инфляции будет нанесен сильный удар, а Турция обеспечит политическую и экономическую стабильность?» — заявил господин Бахчели.

Однопартийцы господина Эрдогана в разговоре с газетой Turkiye признали, что у их лидера только два юридически приемлемых сценария для выдвижения на третий срок — внесение поправок в конституцию и досрочные выборы, которые должны быть объявлены парламентом. Издание называет корректировку основного закона сложной задачей, в то время как досрочные выборы — относительно простой путь, но для этого Партии справедливости и развития (ПСР) необходимо привлечь на свою сторону хотя бы часть оппозиции.

Еще в июне 2023 года источники издания Sozcu в канцелярии турецкого президента утверждали, что тот намерен после второго срока оставить публичную политику.

По их словам, господин Эрдоган всерьез рассматривал в качестве преемника своего младшего зятя Сельчука Байрактара, который входит в топ-менеджмент оборонной компании Baykar. Впрочем, не исключено, что последние события на Ближнем Востоке, укрепившие влияние Турции, вселили в господина Эрдогана уверенность в том, что лучшего лидера, чем он, для страны не найти.

Как утверждают источники Turkiye, господин Эрдоган начал готовить свою команду к очередной избирательной кампании, пытаясь учесть все просчеты, допущенные в ходе неудачных для его партии муниципальных выборов 2024 года. Основные изменения к 2028 году должен претерпеть исполнительный комитет ПСР. Его состав планируется обновить почти на 60%, утверждают собеседники газеты. Приток свежих кадров президентская партия планирует получить за счет молодежи и женщин.

Есть точка зрения, что продолжающиеся с осени прошлого года попытки турецкой элиты склонить Рабочую партию Курдистана (РПК) к мирной сделке также вписываются в план по консервации президентской власти.

Если бы отбывающий пожизненный тюремный срок лидер и идеолог РПК Абдулла Оджалан обратился к соратникам в Сирии и Ираке с призывом сложить оружие и прекратить многолетнюю войну с Турцией, это смягчило бы конфликтные отношения между ПСР и Партией народного равенства и демократии (DEM), представляющей интересы курдов.

А поддержка DEM, которая является третьей по числу депутатских портфелей в Великом национальном собрании, пригодилась бы господину Эрдогану на пути к третьему сроку. Особенно в условиях, когда крупнейшая оппозиционная сила в лице Республиканской народной партии не собирается делать в этом вопросе никаких уступок.

Нил Кербелов