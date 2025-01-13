Президент Турции отказался от рокировки
Найден способ законного переизбрания Эрдогана на третий президентский срок
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, похоже, начал подготовку к новой предвыборной кампании. Вопрос о его выдвижении кандидатом на президентскую должность может решиться в 2027 году, сообщил старший советник главы государства Мехмет Учум. Нынешнее турецкое законодательство ограничивает пребывание на высшем государственном посту двумя сроками, но оставляет в этом вопросе некоторые лазейки. Проблема в том, что для реализации плана переизбрания на третий президентский срок господину Эрдогану потребуется помощь оппозиции.
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на митинге своих сторонников на площади у президентского дворца
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Вопрос о повторном выдвижении Реджепа Тайипа Эрдогана на пост президента может оказаться на повестке дня за год до запланированных на 2028-й выборов, проинформировал в соцсети X его старший советник Мехмет Учум. Он сослался на 116-ю статью конституции, которая предусматривает выдвижение на третий срок действующего президента, если во время его второго срока Великое национальное собрание (парламент) объявит о проведении досрочных выборов.
Слухи о готовности господина Эрдогана снова баллотироваться в президенты подогрел его полушутливый комментарий, прозвучавший в минувшие выходные на митинге в Шанлыурфе — провинции на юго-востоке страны, которая населена преимущественно курдами. Турецкий лидер выступал на одной сцене с известным эстрадным исполнителем Ибрагимом Татлысесом.
Когда певец спросил у политика, готов ли тот «снова выдвинуться в качестве президента», господин Эрдоган заявил: «С вами я готов».
Тема «пожизненного» президентства обсуждается в Турции давно. Но в ноябре союзник господина Эрдогана по парламентской коалиции, глава Партии националистического движения Девлет Бахчели выступил с конкретным предложением — изменить в этих целях конституцию. «Разве не было бы естественным и правильным избрать нашего президента еще раз, если терроризм будет искоренен, инфляции будет нанесен сильный удар, а Турция обеспечит политическую и экономическую стабильность?» — заявил господин Бахчели.
Однопартийцы господина Эрдогана в разговоре с газетой Turkiye признали, что у их лидера только два юридически приемлемых сценария для выдвижения на третий срок — внесение поправок в конституцию и досрочные выборы, которые должны быть объявлены парламентом. Издание называет корректировку основного закона сложной задачей, в то время как досрочные выборы — относительно простой путь, но для этого Партии справедливости и развития (ПСР) необходимо привлечь на свою сторону хотя бы часть оппозиции.
Еще в июне 2023 года источники издания Sozcu в канцелярии турецкого президента утверждали, что тот намерен после второго срока оставить публичную политику.
По их словам, господин Эрдоган всерьез рассматривал в качестве преемника своего младшего зятя Сельчука Байрактара, который входит в топ-менеджмент оборонной компании Baykar. Впрочем, не исключено, что последние события на Ближнем Востоке, укрепившие влияние Турции, вселили в господина Эрдогана уверенность в том, что лучшего лидера, чем он, для страны не найти.
Как утверждают источники Turkiye, господин Эрдоган начал готовить свою команду к очередной избирательной кампании, пытаясь учесть все просчеты, допущенные в ходе неудачных для его партии муниципальных выборов 2024 года. Основные изменения к 2028 году должен претерпеть исполнительный комитет ПСР. Его состав планируется обновить почти на 60%, утверждают собеседники газеты. Приток свежих кадров президентская партия планирует получить за счет молодежи и женщин.
Есть точка зрения, что продолжающиеся с осени прошлого года попытки турецкой элиты склонить Рабочую партию Курдистана (РПК) к мирной сделке также вписываются в план по консервации президентской власти.
Если бы отбывающий пожизненный тюремный срок лидер и идеолог РПК Абдулла Оджалан обратился к соратникам в Сирии и Ираке с призывом сложить оружие и прекратить многолетнюю войну с Турцией, это смягчило бы конфликтные отношения между ПСР и Партией народного равенства и демократии (DEM), представляющей интересы курдов.
А поддержка DEM, которая является третьей по числу депутатских портфелей в Великом национальном собрании, пригодилась бы господину Эрдогану на пути к третьему сроку. Особенно в условиях, когда крупнейшая оппозиционная сила в лице Республиканской народной партии не собирается делать в этом вопросе никаких уступок.