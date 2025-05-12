Курды сдают партбилеты

Рабочая партия Курдистана (РПК) заявила о самороспуске и прекращении вооруженного противостояния с Турцией. Леворадикальная организация, которая вела вооруженную борьбу с Анкарой с 1980-х годов, объявила, что завершила «историческую миссию», потому что добилась своей цели — заставила турецкое государство считаться с курдами и решать их проблемы демократическим путем. Таким образом, РПК последовала призыву своего лидера — отбывающего пожизненный срок в турецкой тюрьме Абдуллы Оджалана, который в феврале публично попросил соратников сложить оружие. Впрочем, процесс ее роспуска может оказаться непростым из-за технических аспектов, говорят эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рабочая партия Курдистана, которая более четырех десятков лет вела вооруженную борьбу с турецким правительством, заявила о самороспуске

Фото: Umit Bektas / Reuters Рабочая партия Курдистана, которая более четырех десятков лет вела вооруженную борьбу с турецким правительством, заявила о самороспуске

Фото: Umit Bektas / Reuters

С историческим объявлением о самороспуске верхушка РПК выступила в понедельник, 12 мая. Она проинформировала, что организация по итогам своего 12-го съезда решила сложить оружие, потому что многолетняя борьба РПК против Турции дала плоды — «нарушила политику отрицания и уничтожения» курдского народа, а также вывела его проблемы «на уровень демократических решений». «Мы абсолютно уверены, что наш народ поймет решение о роспуске РПК и отказе от методов вооруженной борьбы лучше, чем кто-либо другой»,— отмечается в заявлении леворадикальной организации. По ее мнению, сейчас борьба за права курдского населения переходит в политическую плоскость.

Съезд РПК проходил с 5 по 7 мая. Основной его темой стал мирный призыв Абдуллы Оджалана. Послание основателя РПК к соратникам было обнародовано 27 февраля. Его зачитали депутаты турецкой прокурдской Партии народного равенства и демократии (DEM), которые несколько раз навещали господина Оджалана в тюрьме на острове Имралы. В письме господин Оджалан призвал однопартийцев принять «решение об интеграции» в турецкое государство. Он особо подчеркнул, что миссия РПК подошла к концу: организация была создана в 1978 году, когда у курдов не было возможности отстаивать свои права через «политические каналы», а теперь она появилась.

Процесс урегулирования многолетнего конфликта с РПК был инициирован турецкими властями, для которых самороспуск организации стал весомым достижением, которое усиливает их позиции как внутри страны, так и за рубежом.

Для снятия остроты курдской проблемы они долгое время через депутатов DEM пытались убедить Абдуллу Оджалана обратиться к соратникам с призывом сложить оружие. Взамен, согласно распространенному предположению, лидеру курдских повстанцев была обещана амнистия — как для него, так и для других курдских лидеров, отбывающих длительные сроки заключения в турецких тюрьмах.

Как подчеркивается в заявлении РПК от 12 мая, именно господин Оджалан должен возглавить процесс разоружения боевых формирований организации и ее интеграции в турецкое общество. А это значит, что члены РПК ждут его освобождения.

Руководитель управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун назвал заявление РПК «явным признаком того, что процесс "Турция без террора", инициированный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, набрал силу и вышел на важный этап». «Несомненно, этот процесс не является краткосрочным и простым,— оговорился господин Алтун.— Он не завершится очень быстро. Будут приняты необходимые меры для обеспечения того, чтобы все проходило гладко».

На то, что анонсированный роспуск РПК еще требует практической проработки, обратил внимание и официальный представитель президентской Партии справедливости и развития Омер Челик. «Факт роспуска и сдачи оружия должен быть воплощен конкретно и без исключений, включая закрытие всех филиалов, ответвлений и нелегальных структур РПК,— пояснил он.— Если процесс будет доведен до конца, это не только положит конец террору, но и помешает внешним силам использовать террористические организации в прокси-войнах в нашем регионе».

В Анкаре также поспешили уточнить, что в рамках примирения с РПК турецкая сторона не предоставит курдам автономию, создания которой они добивались в течение десятилетий.

В то же время турецкие власти не спешат вносить ясность в то, прекратят ли они военные операции против действующих в Сирии курдских отрядов народной самообороны, которые в Турции признаны частью РПК и которые турецкая армия всеми силами пытается оттеснить от своих южных рубежей.

В разговоре с “Ъ” эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов назвал решение РПК не только победой Турции, но и большим вызовом ей, потому что остается много вопросов о механизме самороспуска, статусе командиров и бойцов организации в Ираке и тысячах заключенных в Турции, попавших в тюрьму по обвинению в связях с РПК. «Урегулирование расширит политическое турецко-курдское взаимодействие и, конечно, позволит оторвать курдскую общину от более широкого оппозиционного движения в Турции, что, собственно говоря, и является ближнесрочной целью Эрдогана»,— заметил эксперт.

По словам господина Мардасова, самороспуск РПК в то же время позволит сблизить позиции разным курдским кланам: различное отношение к этой организации мешало их взаимодействию. «С другой стороны, существует риск того, что разоружение может сопровождаться очередной волной насилия и созданием новых, более радикальных организаций под другим названием,— заметил собеседник “Ъ”.— Тем более что в момент своего съезда отряды РПК провели как минимум шесть атак FPV-дронов на позиции турецких войск в Ираке».

Нил Кербелов