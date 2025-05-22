Эрдоган исключил переизбрание на следующий срок, но призвал изменить конституцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не намерен снова баллотироваться на должность главы государства. Нынешнее турецкое законодательство ограничивает пребывание на высшем государственном посту двумя сроками. При этом, по его словам, стране все равно необходимо новая конституция, «предложенная гражданскими лицами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters Фото: Valdrin Xhemaj / Reuters

«Турция больше не может идти в будущее с конституцией, написанной путчистами. Теперь нам нужна конституция, предложенная гражданскими лицами, а не путчистами. Мы хотим новую конституцию не для себя, а для нашей страны. Я не собираюсь переизбираться или снова баллотироваться на выборах. Давайте создадим наши комиссии, как можно скорее создадим гражданскую конституцию и представим ее нашему народу»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган журналистам (цитата по Anadolu).

Комментируя призывы оппозиции провести досрочные выборы, турецкий лидер отметил, что «в этом нет необходимости». «Если взглянуть на текущую ситуацию в парламенте, то там нет обстоятельств, требующих промежуточных выборов. Два года назад страна избрала своих представителей в парламент сроком на 5 лет»,— подчеркнул он.

Реджеп Тайип Эрдоган занимает пост президента Турции с 2014 года. В июне 2024 года он вступил в эту должность в третий раз и пробудет на ней до 2028 года. Хотя конституция Турции ограничивает пребывание на президентском посту двумя сроками, Минюст Турции посчитал, что второй срок господина Эрдогана в счет не идет: в 2018 году страна перешла от парламентской к президентской форме правления.

Подробнее — в материале «Ъ» «Президент Турции отказался от рокировки».

Лусине Баласян