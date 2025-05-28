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Коммерсантъ FM
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Песков назвал заявления Мерца по дальнобойному оружию провоцированием войны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки Украине дальнобойного оружия — провоцирование войны. Представитель Кремля выразил надежду, что это не помешает урегулированию российско-украинского конфликта.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны. Это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

Заявления Пескова на брифинге о переговорах с Украиной и подготовке меморандума

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По его словам, тем самым Германия занимает безответственную позицию. «Надеюсь, что она не станет серьезным препятствием для дальнейших попыток мирного регулирования»,— сказал пресс-секретарь российского президента.

На этой неделе Фридрих Мерц сообщил, что Германия вместе с CША, Францией и Великобританией сняли ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине. О каком вооружении шла речь, он не уточнил, при этом канцлер всегда выступал за отправку ВСУ немецких крылатых ракет Taurus дальностью свыше 500 км. 28 мая на вопрос о том, получит ли их Украина, господин Мерц ответил: «Мы хотим обеспечить дальнобойное оружие. Мы также хотим обеспечить совместное производство». Детали он приводить отказался.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ракеты раскололи немецкое коалиционное правительство».

Лусине Баласян

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