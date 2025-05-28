Песков назвал заявления Мерца по дальнобойному оружию провоцированием войны

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что заявления канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений на поставки Украине дальнобойного оружия — провоцирование войны. Представитель Кремля выразил надежду, что это не помешает урегулированию российско-украинского конфликта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это не что иное, как дальнейшее провоцирование войны. Это не что иное, как дальнейшие попытки заставить украинцев воевать дальше. И это не что иное, как препятствование попыткам выйти на траекторию мирного процесса»,— сказал Дмитрий Песков журналистам.

По его словам, тем самым Германия занимает безответственную позицию. «Надеюсь, что она не станет серьезным препятствием для дальнейших попыток мирного регулирования»,— сказал пресс-секретарь российского президента.

На этой неделе Фридрих Мерц сообщил, что Германия вместе с CША, Францией и Великобританией сняли ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине. О каком вооружении шла речь, он не уточнил, при этом канцлер всегда выступал за отправку ВСУ немецких крылатых ракет Taurus дальностью свыше 500 км. 28 мая на вопрос о том, получит ли их Украина, господин Мерц ответил: «Мы хотим обеспечить дальнобойное оружие. Мы также хотим обеспечить совместное производство». Детали он приводить отказался.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Ракеты раскололи немецкое коалиционное правительство».

Лусине Баласян