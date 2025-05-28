Заявления Пескова на брифинге о переговорах с Украиной и подготовке меморандума
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге ответил на вопросы журналистов о ходе переговоров с Украиной, нюансах в урегулировании и работе над меморандумом. Основные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
О следующем раунде переговоров
- Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной и будет продолжать контакты с США.
- Решений о месте следующего раунда переговоров в настоящий момент не принималось.
- Место следующего раунда переговоров должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры.
О работе над меморандумом
- Работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии. В Кремле не слышали о ходе работы Киева над проектом украинского меморандума.
- Проекты меморандумов России и Украины уже представлены сторонам и вскоре станут известны. После этого речь пойдет о новом раунде переговоров.
- Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Но она должна стать итогом конкретных договоренностей Москвы и Киева.
Об украинском урегулировании
- Первопричины украинского кризиса составляют существенную угрозу национальным интересам России.
- Есть много нюансов в процессе украинского урегулирования, которыми нельзя жертвовать. Национальные интересы превыше всего.
- Дональд Трамп и США хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, Россия признательна им за посреднические усилия.
- Россия не будет через СМИ обмениваться содержанием готовящихся документов по урегулированию на Украине. И призывает аккуратно относиться к заявлениям Украины, там много фейков или откровенной лжи.
О проведенном обмене
- Соотношение военных и гражданских лиц, переданных при обмене пленными в формате 1000 на 1000, говорит само за себя.