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Коммерсантъ FM
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Заявления Пескова на брифинге о переговорах с Украиной и подготовке меморандума

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге ответил на вопросы журналистов о ходе переговоров с Украиной, нюансах в урегулировании и работе над меморандумом. Основные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О следующем раунде переговоров

  • Россия готовится к следующему раунду переговоров с Украиной и будет продолжать контакты с США.
  • Решений о месте следующего раунда переговоров в настоящий момент не принималось.
  • Место следующего раунда переговоров должно устраивать обе стороны, которые ведут прямые переговоры.

О работе над меморандумом

  • Работа над российским проектом меморандума по Украине находится в завершающей стадии. В Кремле не слышали о ходе работы Киева над проектом украинского меморандума.
  • Проекты меморандумов России и Украины уже представлены сторонам и вскоре станут известны. После этого речь пойдет о новом раунде переговоров.
  • Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Но она должна стать итогом конкретных договоренностей Москвы и Киева.

Об украинском урегулировании

  • Первопричины украинского кризиса составляют существенную угрозу национальным интересам России.
  • Есть много нюансов в процессе украинского урегулирования, которыми нельзя жертвовать. Национальные интересы превыше всего.
  • Дональд Трамп и США хотят скорейшего урегулирования украинского конфликта, Россия признательна им за посреднические усилия.
  • Россия не будет через СМИ обмениваться содержанием готовящихся документов по урегулированию на Украине. И призывает аккуратно относиться к заявлениям Украины, там много фейков или откровенной лжи.

О проведенном обмене

  • Соотношение военных и гражданских лиц, переданных при обмене пленными в формате 1000 на 1000, говорит само за себя.

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