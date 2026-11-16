ЦБ: число поддельных банкнот в РФ сократилось за год на 21%

При этом, как отмечается в материале, за последний год вырос объем наличных в обращении — на 7,1%, до 22,7 трлн руб. За третий квартал 2026 года объем наличности вырос до 1,5 трлн руб. Структура денежной массы стабильна — 99% составляют банкноты.