ЦБ: число поддельных банкнот в РФ сократилось за год на 21%
Количество выявленных в России банкнот, имеющих признаки подделки, за год сократилось на 21%, до 1290 штук, следует из материала Центробанка «О наличном денежном обороте за III квартал 2026 года».
За отчетный период среди обнаруженных фальшивок оказалось 795 пятитысячных банкнот, 416 — тысячерублевых, а также 35 купюр номиналом две тысячи рублей. Документ опубликован на сайте Банка России.
При этом, как отмечается в материале, за последний год вырос объем наличных в обращении — на 7,1%, до 22,7 трлн руб. За третий квартал 2026 года объем наличности вырос до 1,5 трлн руб. Структура денежной массы стабильна — 99% составляют банкноты.