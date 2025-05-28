Против историка-иноагента Тамары Эйдельман возбудили дело о фейках о ВС РФ

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении историка Тамары Эйдельман (внесена в список иноагентов в России). Ей вменяют распространение фейков о российской армии, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник. Поводом для начала расследования стал пост историка в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамара Эйдельман (иноагент)

Фото: @eidelman (иноагент) Тамара Эйдельман (иноагент)

Фото: @eidelman (иноагент)

Это стало третьим уголовным делом, возбужденным в отношении Тамары Эйдельман (признана иноагентом). В июне 2024 и январе 2025 года ей предъявили обвинения по двум делам о реабилитации нацизма: сначала по предварительному сговору или организованной группой (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ), а затем — с использованием интернета и СМИ (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ). В декабре 2024 года ее также оштрафовали на 50 тыс. руб. за дискредитацию ВС РФ.

Тамара Эйдельман (признана иноагентом) — педагог, историк и YouTube-блогер. В 2003 году ее удостоили звания заслуженного учителя России. В 2022-м году она осудила проведение СВО на Украине и уехала из РФ, в том же году Минюст включил Тамару Эйдельман в реестр иноагентов. Как стало известно позже, ее внесли в список из-за работы со СМИ, признанными иноагентами, а также за получение денег из Германии, Канады, США, Украины и других стран.

Никита Черненко