В отношении иноагента Тамары Эйдельман возбудили новое уголовное дело

Новое уголовное дело возбуждено в отношении историка Тамары Эйдельман (объявлена иностранным агентом), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах. По информации агентства, дело касается реабилитации нацизма с использованием интернета или СМИ (п. «в» ч. 2 ст. 354.1 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамара Эйдельман (объявлена иностранным агентом)

Фото: @eidelman Тамара Эйдельман (объявлена иностранным агентом)

Фото: @eidelman

Это не первое уголовное дело в отношении Тамары Эйдельман (объявлена иноагентом). В июне 2024 года стало известно о деле, которое возбудили также по статье о реабилитации нацизма, но по ч. 4 (по предварительному сговору или организованной группой). С чем оно связано, официально не уточнялось. Сама госпожа Эйдельман (объявлена иноагентом) допускала, что причиной стала ее лекция о Дне Победы.

Тамара Эйдельман (объявлена иностранным агентом) — педагог, историк, You-Tube блогер. Указом президента в 2003 году была удостоена звания заслуженного учителя России. В 2022-м она осудила специальную военную операцию на Украине и уехала из РФ. 9 сентября 2022 года Минюст включил историка в реестр иностранных агентов.