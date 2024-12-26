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Коммерсантъ FM
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Суд оштрафовал иноагента Тамару Эйдельман за дискредитацию армии

Дорогомиловский суд Москвы назначил штраф на сумму 50 тыс. руб. историку Тамаре Эйдельман (признана Минюстом иностранным агентом). Решение вынесено по делу о дискредитации ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Тамара Эйдельман (признана Минюстом иностранным агентом)

Тамара Эйдельман (признана Минюстом иностранным агентом)

Фото: вДудь / youtube.com

Тамара Эйдельман (признана Минюстом иностранным агентом)

Фото: вДудь / youtube.com

Тамара Эйдельман (объявлена иноагентом) — педагог, историк, блогер, у ее канала на YouTube 1,7 млн подписчиков. В 2003 году по указу президента получила звание заслуженного учителя России. В 2022 году она осудила российскую военную операцию на Украине и покинула страну. В сентябре того же года Минюст внес ее в реестр иностранных агентов.

В июне стало известно, что в отношении историка возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 354.1 УК РФ). С чем оно связано, официально не уточнялось. Она допустила, что причиной стала ее лекция о Дне Победы, который, по мнению педагога, используется властями для пропаганды.

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