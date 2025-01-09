СМИ: Эйдельман признали иноагентом из-за получения денег из США и Украины

Историк Тамара Эйдельман (внесена Минюстом в список иностранных агентов) вела политическую деятельность, а также распространяла фейки о спецоперации. Как следует из материалов суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости», историк получала деньги из Германии, Канады, США, Ирландии, Великобритании, Израиля, Литвы и Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тамара Эйдельман (признана иноагентом)

Фото: @tamaraeidelman Тамара Эйдельман (признана иноагентом)

Фото: @tamaraeidelman

Как сообщил ТАСС, Тамара Эйдельман (признана иноагентом) неоднократно давала интервью и комментарии СМИ, которые внесены в реестр иностранных агентов. Также управление по противодействию экстремизму МВД обнаружило, что женщина систематически негативно высказывалась о политике российских властей.

Тамара Эйдельман (признана иноагентом) — педагог, историк и YouTube-блогер. В 2022 году она осудила специальную военную операцию на Украине, после чего уехала из России, в сентябре того же года Минюст признал историка иноагентом. В июне 2024 года прокуратура Москвы сообщила о возбуждении уголовного дела против Тамары Эйдельман по делу о реабилитации нацизма (ч. 4 ст. 4 354.1 УК РФ). В декабре Дорогомиловский райсуд Москвы оштрафовал ее на 50 тыс. руб. за дискредитацию армии, а 4 января против блогера возбудили новое уголовное дело о реабилитации нацизма.