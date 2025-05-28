Российская армия взяла под контроль Константиновку в Сумской области

Подразделения группировки войск «Восток» ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Зеленое Поле в ДНР. А также военнослужащие группировки войск «Север» заняли населенный пункт Константиновка в Сумской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

26 мая российская армия заняла населенные пункты Беловоды и Владимировка в Сумской области. На следующий день ВС России взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Константиновском районе ДНР.

В начале мая Минобороны также сообщало о создание «полосы безопасности» в Сумской области, которая граничит с Курской и Белгородской областями. На фоне этого в Сумской области объявлена эвакуация из 202 населенных пунктов, в которых проживает более 4 тыс. человек.