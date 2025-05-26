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ВС РФ взяли под контроль Беловоды и Владимировку Сумской области

Подразделения российской группировки войск «Север» заняли населенные пункты Беловоды и Владимировка в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С начала месяца это уже третий населенный пункт в Сумской области, перешедший под контроль России: 19 мая российская армия заняла Марьино, 24 мая — село Локня.

Минобороны также сообщало о работе по созданию «полосы безопасности» в Сумской области. На этом фоне в регионе объявлена эвакуация из граничащих с Россией 202 населенных пунктов, где проживает более 4 тыс. человек.

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