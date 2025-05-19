В Сумской области эвакуируют более 200 населенных пунктов

В Сумской области объявлена эвакуация из граничащих с Россией населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров. Всего эвакуации подлежат 202 населенных пункта, где проживает более 4 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Григоров

Фото: Национальная полиция Украины Олег Григоров

Фото: Национальная полиция Украины

«Оставить дом — это эмоционально тяжелое решение. Но оставаться — это рисковать жизнью. Призываю жителей общин, откуда объявлена эвакуация, все же принять решение выехать на более безопасные территории»,— написал господин Григоров в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

По состоянию на 16 мая из попавших в зону эвакуации населенных пунктов выехали более 60% населения. В Белопольской общине оставалось более 3 тыс. человек, в Ворожбянской — 835 человек. В Новой Слободе эвакуацию объявили еще 13 мая, с этого момента оттуда выехали 75 человек, из них — двое детей. По словам главы ОВА, в селе остаются более 250 местных жителей, включая 24 ребенка.

Сегодня Минобороны России отчиталось о взятии населенного пункта Марьино в Сумской области. В начале мая военное ведомство объявило о создании «полосы безопасности» в этом украинском регионе. 5 мая местные власти начали срочную эвакуацию населения из приграничных районов Сумской области.