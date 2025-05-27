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Российская армия взяла под контроль населенный пункт Старая Николаевка в ДНР

Подразделения группировки войск «Юг» ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Константиновском районе ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Старая Николаевка расположена практически в центре ДНР, в 30 км к северу от Донецка.

24 мая Минобороны сообщило о взятии населенных пунктов Ступочки и Отрадное в ДНР. С начала мая под контроль российской армии перешло около 15 населенных пунктов в регионе.

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