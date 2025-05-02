Минобороны сообщило о работе по созданию «полосы безопасности» в Сумской области

Армия России продолжает работу над созданием «полосы безопасности» в приграничных районах Сумской области Украины, сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ Фото: Таисия Воронцова, Коммерсантъ

В недельной сводке оборонного ведомства напоминается, что подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Горналь Курской области, и таким образом завершили разгром формирований ВСУ на территории регион.

«Продолжается создание "полосы безопасности" на территории приграничных районов Сумской области Украины»,— отмечается в сводке Минобороны.

12 марта президент России Владимир Путин во время посещения пункта управления курской группировкой войск предложил создать зону безопасности вдоль границы. 26 апреля начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту о ходе работ по созданию зоны безопасности в приграничных районах Сумской области.