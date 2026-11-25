Посол России отверг обвинения в причастности Москвы к падению ракет в Польше
Посол России в Польше Георгий Михно отверг утверждения о том, что Москва нарушила польское воздушное пространство, сообщило российское диппредставительство. Об этом он заявил на встрече в МИД Польши, куда его вчера вызвали из-за недавнего происшествия.
На встрече посол заявил, что обвинения в адрес России «выдвигаются на основе предвзятых соображений политической конъюнктуры с заранее назначенным виновником». Москва считает эту практику абсолютно неприемлемой, указано в сообщении посольства. Диппредставительство также назвало публичную риторику вокруг происшествия русофобской и направленной на усиление антироссийских настроений в Польше.
Поводом для вызова российского дипломата в МИД стало происшествие 20 ноября. На территории страны тогда упали две ракеты и беспилотник — польская прокуратура заявила, что снаряды были российскими. Вскоре после этого Польша привела в боевую готовность зенитно-ракетные комплексы Patriot на границе с Украиной, а в НАТО состоялось внеплановое заседание, посвященное происшествию.