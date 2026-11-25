Автомобили оставляют при себе
Как меняется рынок подержанных машин
2/3 автовладельцев планируют сохранить свою машину в 2027 году. А каждый 16-й, наоборот, собирается продать авто и не покупать другое. Об этом “Ъ FM” рассказали аналитики сети автосервисов Fit Service. Автоэксперты подтверждают тренд на сокращение рынка легкового транспорта с пробегом. Повлияет ли это на цены? И в каких сегментах может возникнуть дефицит?
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38% респондентов, опрошенных аналитиками, сообщили, что спокойно могут отказаться от личного транспорта и пользоваться общественным. Но почти в два раза больше автовладельцев все-таки хотят сохранить машину. Купить другую машину готовы немногие, отметила директор сети Fit Service Татьяна Овчинникова:
«Большинство пока не готовы к замене, но другие варианты люди тоже рассматривают. Из них 10% хотят купить другую машину с пробегом, 8% — новый автомобиль, 12% присматриваются к гибридам и электромобилям. Но нужно учитывать, что это только планы, поэтому делать прогноз продаж пока рано. Для большинства машина по-прежнему необходима как для работы, так и для семьи».
В октябре рынок машин с пробегом уже сократился почти на 9%. Чаще всего перепродают Lada, Toyota, Kia, Hyundai и Volkswagen. Последний бренд в лидерах в том числе по заказам из-за рубежа. Каждая седьмая импортная машина с пробегом — одного из немецких брендов.
Найти ликвидную машину в Южной Корее почти невозможно, говорят в автосалонах, ввоз оттуда с начала года сократился в 6,5 раз. Китай просел на 22%. Поставки продолжат сокращаться, прогнозирует гендиректор «Автостата» Сергей Целиков. Но, по его словам, на цены это не повлияет, потому что внутренний российский рынок слишком большой:
«И в 2024-м, и 2025-м, и в 2026-м шел прирост ввоза авто с пробегом из-за границы. Это добавляло к емкости рынка. Сейчас этот тренд начал выдыхаться, и дальше прироста не будет.
В принципе, цены растут, когда есть какой-то дефицит, но при объеме в 6 млн штук за год нехватки автомобилей с пробегом нет.
Кроме того, это в четыре раза больше, чем рынок новых машин, он очень разнообразный по стране. В частности, на Дальнем Востоке свои особенности, в Москве тоже принципиально другой по структуре рынок, на юге России своя специфика».
В ноябре, по данным Frank RG, средняя ставка по кредитам для автомобилей с пробегом превысила 19%. Как говорят аналитики, банки начали активнее выдавать займы, при этом одобрение все еще получает только треть клиентов. А средняя сумма кредита составляет около 1,5 млн руб., это примерно половина от необходимого для импорта машины, отмечает владелица салона «Лиса рулит», блогер Елена Лисовская:
«Все модели должны быть мощностью до 160 л. с. для того, чтобы они имели какой-то разумный ценник. В основном это какие-то европейцы с моторами объемом 1,4-1,5 л. Такие варианты есть, но их не так уж много. В основном берут авто в бюджете 2-3-4 млн руб. А рынок машин с пробегом очень востребованный.
Просто у нас сейчас граждане все реже готовы попрощаться со своей машиной просто потому, что хочется чего-то новенького.
"Донашивают" машину до момента, когда она уже начинает то, что называется, "делать мозги". И очень многие не готовы вступать на путь китайских автомобилей, потому что это лотерея: кому-то очень повезет, и все нормально, а кому-то совсем не повезет, и он из сервисов не вылезает».
Несмотря на это вторичный рынок китайских автомобилей в России растет: за девять месяцев этого года, плюс 37%. Самой популярной маркой останется Chery. При этом на китайские бренды приходится менее 6% сделок в этом сегменте.