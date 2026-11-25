«Большинство пока не готовы к замене, но другие варианты люди тоже рассматривают. Из них 10% хотят купить другую машину с пробегом, 8% — новый автомобиль, 12% присматриваются к гибридам и электромобилям. Но нужно учитывать, что это только планы, поэтому делать прогноз продаж пока рано. Для большинства машина по-прежнему необходима как для работы, так и для семьи».