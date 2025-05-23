Родители из ижевской школы №20 пожаловались в Следком РФ на реорганизацию СОШ

Группа родителей из ижевской школы №20 обратились в Следственный комитет России с требованием проверить законность присоединения к учреждению школы №65. Тезисы обращения опубликовали сегодня в местном сообществе «Злой ижевчанин» в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СОШ №20, vk Фото: СОШ №20, vk

Заявители указывают «на переполненность школы №20»: при проектной вместимости в 825 учеников в ней обучаются почти 1,4 тыс. несовершеннолетних. Другим тезисом озвучивается «пренебрежение санитарными нормами»: бывшие ученики школы №65 вынуждены ходить по 4 км до нового учебного заведения.

Обратившиеся также пишут о «ежедневных опасных переходах детей между корпусами зимой» и «отсутствии нормальных условий», к коим относят размещение классов в библиотеке и рекреациях, отсутствие раздевалок и перегруженность гардеробов и санузлов. Они опасаются «грядущей волны учеников» из новых жилых комплексов в округе, которую школа «просто не выдержит».

Родители просят провести проверку реорганизации учебного учреждения, «выявить нарушения и остановить дальнейшую перезагрузку школы №20». Редакция «Ъ-Удмуртия» запросила копию обращения.

Напомним, администрация города приняла решение присоединить школу №65 к школе №20 в начале апреля. Здание первой СОШ признали аварийным и снесли в феврале 2024 года. Учащихся перевели в школы №20 и №59. Сообщалось, что на месте здание планируется строительство нового образовательного учреждения на 825 мест со спортивным ядром.

Помимо школ власти Ижевска проводят реорганизацию детских садов. В 2025 году попарно планируется объединить 14 дошкольных учреждений. В мэрии и управлении образования обосновывают реорганизацию «укреплением ресурсных возможностей». Директора детсадов сходятся во мнении, что учреждения объединяют в том числе из-за падения рождаемости. Эксперты отмечают отсутствие жалоб на реорганизацию от родителей дошкольников, но ранее законных представителей волновало возможное увеличение численности воспитанников в группах и сохранение коллективов.

Подробнее о реорганизации детсадов читайте в материале «Стройтесь по парам».