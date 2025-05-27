Родители из школы №67 обратились в прокуратуру из-за планов на реорганизацию СОШ

Родители учеников ижевской школы №67 обратились в прокуратуру Удмуртии и к уполномоченному по правам ребенка в регионе Ольге Авдеевой с просьбой проверить информацию о планируемой реорганизации учреждения путем присоединения к нему школы №39, рассказал «Ъ-Удмуртия» один из членов попечительского совета. Копии обращений есть в распоряжении редакции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Яндекс Карты» Фото: «Яндекс Карты»

По обращению, сейчас в школе №67 обучается 505 учеников при проектной мощности в 520 человек, в СОШ №39 — 215. Заявители указывают, что здание учебного учреждения не рассчитано на обучение в нем более 700 человек.

Из обращения также следует, что основным видом деятельности школы №39 является реализация адаптированных программ в том числе для учеников с задержками психического развития. «Обучение детей с ограниченными возможностями предполагает создание особых условий»,— указано в документе. Родители опасаются, что принятие решения об объединении школ приведет к нарушению прав учеников обоих учреждений.

Напомним, ранее группа родителей из ижевской школы №20 обратилась в Следственный комитет России с требованием проверить законность присоединения к учреждению школы №65. Заявители среди прочего указывали на «переполненность школы №20»: при проектной вместимости в 825 учеников в ней обучается почти 1,4 тыс. несовершеннолетних. Другим тезисом озвучивалось «пренебрежение санитарными нормами»: бывшие ученики школы №65 вынуждены ходить по 4 км до нового учебного заведения. СУ СКР по Удмуртии организовало доследственную проверку.

Помимо объединения школ власти Ижевска проводят реорганизацию детских садов. В 2025 году попарно планируется объединить 14 дошкольных учреждений. В мэрии и управлении образования обосновывают реорганизацию «укреплением ресурсных возможностей». Директора детсадов сходятся во мнении, что учреждения объединяют в том числе из-за падения рождаемости. Эксперты отмечают отсутствие жалоб на реорганизацию от родителей дошкольников, но ранее законных представителей волновало возможное увеличение численности воспитанников в группах и сохранение коллективов.

Подробнее о реорганизации детсадов читайте в материале «Стройтесь по парам».