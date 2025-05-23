СК начал проверку после жалобы родителей из ижевской школы №20 на реорганизацию

СУ СКР по Удмуртии организовало доследственную проверку по информации о реорганизации ижевской школы №20 после обращения родителей, требующих проверить законность объединения СОШ, сообщили «Ъ-Удмуртия» в ведомстве. Следователи установят обстоятельства инцидента — будет дана оценка решению горадминистрации. После этого будет принято процессуальное решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СОШ №20, vk Фото: СОШ №20, vk

Напомним, группа родителей из ижевской школы №20 обратилась в Следственный комитет России с требованием проверить законность присоединения к учреждению школы №65. Заявители среди прочего указывали на «переполненность школы №20»: при проектной вместимости в 825 учеников в ней обучается почти 1,4 тыс. несовершеннолетних. Другим тезисом озвучивалось «пренебрежение санитарными нормами»: бывшие ученики школы №65 вынуждены ходить по 4 км до нового учебного заведения.

Администрация города приняла решение присоединить школу №65 к школе №20 в начале апреля. Здание первой СОШ признали аварийным и снесли в феврале 2024 года. Учащихся перевели в школы №20 и №59. Сообщалось, что на месте здание планируется строительство нового образовательного учреждения на 825 мест со спортивным ядром.